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Jelena Karleuša predstavila je dva nova singla sa dugoočekivanog albuma “Enigma”. U pitanju su pesme “Mata Hari” i “Balkan boy”, a kao i uvek kada je ona u pitanju, opet su pomerene granice ne samo domaćeg, već i svetskog šou-biznisa.

Kako je i sama najavila velika iznenađenja kad su nove pesme u pitanju, ovog puta su u pitanju brže pesme.

Zadala domaći zadatak

I dok u “Mata Hari” preovladava megapopularan indi ritam sa brutalnim tekstom, pesma “Balkan boy” nosi turbo balkanski melos svojstven ovim prostorima u modernom, skupom aranžmanu. Iako je Jelena nedavno izjavila da će novi spotovi biti “skromni i u skladu sa njenim mogućnostima”, i tu je opet zadala domaći zadatak svima.

Spotovi koji su snimani filmskom kamerom, prevazišli su sva očekivanja, a za samo nekoliko sati ušli su u Jutjub trending i ostvarili preko 300.000 pregleda, čime je oboren još jedan rekord.

Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Sedam dana snimali spot

Kako saznajemo, spot za pesmu “Mata Hari” sniman je čak nedelju dana, a na snimanju je učestvovalo preko 100 ljudi, dok su za Jelenine transformacije u spotu “Balkan boy” u kome smo je videli kao crnku, perike pripremljene čak u Nigeriji.
Jelena je gotovo u svakoj sceni oba spota, za koji je izdvojeno skoro pola miliona evra, imala drugačije autfite i kostime na kojima se brižljivo radilo mesecima.

Treba naglasiti i to da je Jelena sve vreme spotove snimala sa slomljenom rukom, što je još samo jednom pokazalo kakav je ona profesionalac kada je posao u pitanju.
Inače, Mata Hari, žena koju istorija pamti po misteriji, skandalima i optuzbama, stoji iza inspiracije za istoimenu pesmu JK.

Ona je bila jedna od najkontroverznijih žena s početka 20. veka, baš kao što mnogi Karleušu danas smatraju najkontroverznijom javnom ličnošću Balkana 21. veka.

Lik Drage Mašin

U drugom spotu “Balkan boy”, JK je simbolično oživela lik Drage Mašin, poslednje kraljice Srbije, čiji je tragičan kraj zauvek obeležio srpsku istoriju.

Kako je istakla, kroz tu simboliku prikazala je i sopstveni položaj na Balkanu.
Nakon premijere spota za ovu pesmu, Karleuša je o portretu kralja u spotu rekla: "Neka publika proceni na koga liči, neka zumiraju."

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Foto: Miloš Miletić

Po mišljenju mnogih, u pitanju je aluzija na njenog bivšeg muža Duška Tošića.
I za kraj, poznata kao istinska modna ikona, JK je u jednom od spotova odala hommage Karlu Lagerfeldu i antologijskom “šanel” looku iz 1992. godine, čiji se original čuva u arhivi Patrimoine de Chanel.

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