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Pevač Andrija Bajić, koji je preminuo 7. jula, biće sahranjen na Novom groblju u Beogradu u četvrtak, 16. jula. Njegova supruga Mala Cana imala je sastanak sa nadležnima na Novom groblju kako bi se završile formalnosti oko sahrane i tom prilikom potvrdila da sređuje papirologiju, te da još uvek nije poznat datum sahrane.

Foto: Kurir Televizija

Njihov veliki porodični prijatelj Andrija Era Ojdanić govorio je o danima posle gubitka muzičkog velikana, kao i porodičnim sukobima koji su danima u fokusu medija.

– Tuga je kada ode takva veličina. Andrija je bio legenda i ostaće upamćen kao legenda. Kao i svi, i ja čekam sahranu kako bih mogao da ga ispratim zajedno sa porodicom, saradnicima i mnogobrojnim prijateljima. Njegova smrt me je slomila i danima ne dolazim sebi. Zovu me ljudi i pitaju kada će biti sahranjen, a ja ne znam da im kažem. Toliko je ozbiljno, žele da mu upute poslednji pozdrav – rekao je Era.

1/5 Vidi galeriju Muzičar imao zanimljiv život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir

– To što mislim o Andrijinom liku i delu rekao sam na komemoraciji. Poznavao sam ga otkako sebe poznajem, družili smo se, prolazili i dobro i zlo. Takav čovek zaslužuje da mu i smrt bude dostojanstvena kao što mu je i život bio dostojanstven. Trudim se da ne pratim i ne čitam ništa što kalja uspomenu na njega. Sramota je ne puštati porodicu da oplakuje odlazak svog najbližeg. Sramota je koristiti tugu ožalošćenih. Voleo bih da su zapevali makar jednu njegovu pesmu od toliko muzičkih hitova svi oni koji se trude da prave senzaciju od njegove smrti. Da održe uspomenu na njega na način koji je čestit. Ovo što se priča i radi, to pas s maslom ne bi pojeo – kazao je pevač narodne muzike.

– Andrija je bio dobar otac, najbolji deda. Život je posvetio tome da njegova porodica bude dobro. Takav gospodin, takva enciklopedija, takva legenda više se neće roditi. Ta uglađenost, to dostojanstvo koje je nosio sa sobom, to je ono što danas mnogima fali. Njegova veličina bila je u skromnosti, a njegov vedri duh decenijama je uveseljavao sve nas. Tužno je da se o njemu govore neistine, tužno je da ni upokojen nema mira. Voleo bih da se porodična situacija smiri i da ga zajedno nosimo u srcu i mislima kao velikana kakav je bio. Danas svako ima pravo da kaže ili napiše šta želi bez posledica. U tome je poraz ovog društva, a ja se istinski nadam da će doći neka bolja vremena – zaključio je Ojdanić.

Odričem se novih ljubavi i muškaraca

Nakon gubitka dugogodišnjeg partnera, Bajićeva supruga, pevačica Svetlana Bajić, u narodu poznata kao Mala Cana, odlučila je da otvori dušu i potpuno iskreno progovori o ljubavi i porodici. Ona je priznala da nakon ove tragedije više ne može da zamisli sebe pored drugog muškarca.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

– Nikad više, ali nikad više neću moći da volim nijednog muškarca posle Andrije. Ja sam i pre njega bila sama. I on mi je na početku naše veze pričao da treba da se udam. Što ja moram da imam muža? Je l' to moranje? Nije. Pa kad dođe moj sudnji dan, po sahraniće me socijalno, opština, neću biti ni prvi ni poslednji. Svoju ljubav za života ispratiću dostojanstveno i biću njegova dok sam živa. Neće meni više niko ni prići, niti ja to želim – rekla je Mala Cana za domaće medije.