Slušaj vest

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovo je izazvao burne reakcije na jednom od svojih nastupa. Reper je tokom koncerta u Budvi publici priredio nesvakidašnji performans, koji je za kratko vreme postao glavna tema na društvenim mrežama.

Najveće iznenađenje usledilo je kada je Desingerica usred nastupa uzeo mašinicu za šišanje i obratio se fanovima sa neobičnim predlogom.

Pozvao je dobrovoljce iz publike da se besplatno ošišaju na bini, a nekoliko njih bez razmišljanja prihvatilo je izazov. Jedan za drugim izlazili su pred okupljene, dok im je reper menjao frizure, što je izazvalo ovacije i lavinu snimaka na društvenim mrežama.

Desingerica Foto: Pritnscreen/Instagram

Oni koji prate Desingeričine nastupe znaju da ovo nije prvi put da na koncertima uvodi ovakav vid interakcije sa publikom. Šišanje fanova već neko vreme predstavlja deo njegovog prepoznatljivog scenskog nastupa, pa su slične scene zabeležene i na koncertima širom regiona.