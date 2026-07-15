DESINGERICA OLINDRAO POLA BUDVE: Reper uzeo trimer u ruke i najhrabrijim fanovima sredi friz (FOTO)
Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, ponovo je izazvao burne reakcije na jednom od svojih nastupa. Reper je tokom koncerta u Budvi publici priredio nesvakidašnji performans, koji je za kratko vreme postao glavna tema na društvenim mrežama.
Najveće iznenađenje usledilo je kada je Desingerica usred nastupa uzeo mašinicu za šišanje i obratio se fanovima sa neobičnim predlogom.
Pozvao je dobrovoljce iz publike da se besplatno ošišaju na bini, a nekoliko njih bez razmišljanja prihvatilo je izazov. Jedan za drugim izlazili su pred okupljene, dok im je reper menjao frizure, što je izazvalo ovacije i lavinu snimaka na društvenim mrežama.
Oni koji prate Desingeričine nastupe znaju da ovo nije prvi put da na koncertima uvodi ovakav vid interakcije sa publikom. Šišanje fanova već neko vreme predstavlja deo njegovog prepoznatljivog scenskog nastupa, pa su slične scene zabeležene i na koncertima širom regiona.
Dok jedni ovakav performans smatraju originalnim načinom komunikacije sa publikom, drugi ga vide kao još jedan kontroverzan potez po kojem je reper postao prepoznatljiv. Kako god bilo, Desingerica je i ovoga puta uspeo da izazove veliku pažnju i da njegov nastup u Budvi bude jedna od najkomentarisanijih tema među fanovima.