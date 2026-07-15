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Proteklog vikenda u Svibovcu Podravskom, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, organizovan je koncert pevača Miroslava Ilića, ali je nakon svega sat vremena došlo do nestanka struje i prekida koncerta.

Meštani su bili uvereni da je neko namerno isključio struju u celom selu kada je nastupao Miroslav Ilić, a sada se oglasila i policija.

Ispostavilo se da su sumnje da nije reč o običnom kvaru bile tačne. Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među meštanima pojavila sumnja da je neko namerno pokušao da prekine nastup srpskog pevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

Oglasili se iz policije

Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u delu naselja.

Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.