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Milica Ristić, bivša supruga Nikole Rađena očekuje svoje drugo dete. Sa bivšim vaterpolistom pevačica ima sina Alekseja, a ne krije da on već ima sjajan odnos sa sestrama po ocu, Teom i Ninom.

Sada je Millica, koja sa nestrplljejem iščekuje dolazak drugog sina, otkrila da li su čestitke u ovoj, najlepšoj fazi života stigle i od koleginice i prve supruge Nikole Rađena Ane Kokić.

- Naravno, žena mi je pre svega koleginica. Mislim da je najdivnija majka na svetu, a opet, ona je i majka sestara mog sina - rekla je za domaće medije pevačica.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Milica Ristić pre dve godine razvela se od vaterpoliste Nikole Rađena, a sada čeka dete sa novim izabranikom, te je pokazala kako izgleda u trudnoći. Foto: Printscreen

Otkrila je i da li joj je Ana dala savete o majčinstvu:

- Mi generalno kada pričamo pričamo o majčinstvu, ali sad ne mogu da kažem nešto specifično.

Na pitanje da li su u komunikaciji i da li je među njiam sve uredu, sa osmehom je odgovorila:

- Naravno.

Za ćerke Ane Kokić i Nikole Rađena samo reči hvale

O polusestrama svog sina Milica je često govorila u javnosti, otkrivši da su Ana i njen bivši suprug uradili zaista dobar posao:

- Obe su divne devojčice, lepo vaspitane i za razliku od mnogih iz svoje generacije, dosta zrele. Odmah smo se uklopile i imamo već neke svoje male rituale, često šetamo zajedno, radimo nešto po kući i razgovaramo o svemu i svačemu, najčešće o šminki, frizurama, garderobi, što je i mene dok sam bila tinejdžerka, najviše zanimalo - istakla je ona svojevremeno za list "Gloria".

Takođe je govorila i o odnosu koji je sa Anom i devojčicama negovala nakon razvoda od Rađena:

– Ranije smo se sretale, sada razmenimo po koju poruku podrške. Divna je žena, majka je dece mog bivšeg supruga. Lepo mišljenje imam o njoj. Što se tiče dece, nisam im bila maćeha, već drugarica.Trudila sam se maksimalno, zaista.