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Nakon što je Alenu Islamoviću otkazan koncertu u Zavidovićima, a zatim i Dženanu Lončareviću na "Ilijaškim danima 2026", sada je koncert otkazan i Bijelom dugmetu.

"Bijelo dugme" je trebalo da nastupa u Goraždu na Festivalu prijateljstva, međutim koncert je otkazan.

Naime, Organizacioni odbor 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde obavestio je javnost da se, zbog novonastalih okolnosti, neće realizovati ranije planirani muzički programi za 1. i 7. august 2026. godine.

Za 1. august bio je planiran nastup Nikoline Kovač, Jelene Kostov, Saše Kapora i Darka Filipovića, dok je za 7. august, završnu noć Festivala, bio planiran koncert grupe "Bijelo dugme".

Budžet Grada Goražda i Festivala prijateljstva nisu oštećeni, a svi pregovori sa predstavnicima izvođača odvijali su se u dobrom i profesionalnom duhu, navodi se u saopštenju Organizacionog odbora.

1/6 Vidi galeriju Bijelo dugme Foto: Promo, ATA images, Kurir

"Nakon razgovora i dogovora sa predstavnicima izvođača, donesena je odluka da se navedeni nastupi neće održati u okviru ovogodišnjeg izdanja Festivala prijateljstva", stoji u saopštenju.

Otkazan koncert Dženana Lončarevića

Juče je u medijima odjeknula vest da je Dženanu Lončareviću otkazan koncert.



"Koncert Dženana Lončarevića, planiran za 21. juli u okviru manifestacije “Ilijaški dani 2026”, je otkazan. Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupio 11. jula u Republici Srbiji, na dan obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Smatramo da takav postupak nije u skladu s vrednostima koje neguje manifestacija niti s pijetetom prema žrtvama genocida i njihovim porodicama", stoji u objavi Organizacionog odbora "Ilijaški dani".

Otkazan koncert Alena Islamovića



I koncert Alena Islamovića je otkazan dan ranije.

- Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada su Bosna i Hercegovina obiležili godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren - naveli su u objavi.