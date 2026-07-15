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Pevač Miloš Bojanić iznenadio je mnoge odlukom da odustane od prodaje svoje rodne kuće u selu Ruhovac kod Bijeljine, koja je bila oglašena na 70.000 evra, i da se u nju preseli sa suprugom Brankom.

Iako poseduje luksuznu kuću na moru u Crnoj Gori i dvorac u Sremskoj Kamenici koji izdaje za 700 evra na dan, pevač se posvetio seoskom miru, gde je promenio stolariju, zasadio cveće i uredio deo svog ogromnog dvorišta.

Njegov život na selu daleko je od estradnog glamura. Prema rečima komšinice Ajše, Bojanić živi povučeno i ne posećuju ga ni sinovi, a ni poznate kolege.

Ne gleda ljude sa visine

Ipak, on se pokazao kao odličan komšija koji ne gleda ljude sa visine. Zimus je komšijama pozajmljivao lopatu za sneg, dok je deci za Novu godinu obezbedio paketiće.

1/6 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Petar Aleksić

- Znam Miloša, ko ga ne bi znao. Super je čovek. Malo mu ponekad smeta lavež pasa ili preglasna muzika, ali nije strašno. Ne svađa se i ne gleda nas s visine, a mogao bi. Međutim, njega ova starija ekipa odavde ne voli. Ja kad pitam zašto, oni mi kažu "Eto zato. Što je Miloš Bojanić." Ne znam o čemu se tu radi, ali znam da ga njegovi vršnjaci ne simpatišu mnogo - poručio je komšija za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

Vilu izdaje za 700 evra na dan

Inače, Miloš Bojanić vlasnik je brojnih nekretnina, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, a njegova vila u Sremskoj Kamenici izgleda kao pravi dvorac.

Miloš Bojanić kuću izdaje, a kolege su rekle kako je stipsa zato što im ne da popust.

1/4 Vidi galeriju Miloš Bojanić kuća Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen