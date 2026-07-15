RAŽNATOVIĆKI PRETI NOVČANA KAZNA: Voda i dalje kulja ispred Cecine vile, kvar veći nego što se mislilo - Bogdanu smo zatekli na licu mesta, uhvaćena u prekršaju
Jutro nakon što je Svetlana Ceca Ražnatović na svom Instagram profilu objavila da joj poplavljena porodična vila na Dedinju, naša ekipa uputila se opet ka Ulici Ljutice Bogdana, kako bismo proverili da li je kvar u međuvremenu popravljen.
Ipak, iako je dežurna ekipa vodovoda sinoć odmah izašla na lice mesta kako bi rešili problem sa curenjem vode, izgleda da je kvar daleko ozbiljniji i da pored velikog truda nadležnih službi ipak nije otklonjen, pa će za to trebati još nekoliko dana.
Kako se može videti na fotografijama i snimcima, voda i dalje nekontrolisano kulja iz dvorišta vile i sliva se u veliku rupu ispred kapije, a zatim i na ulicu.
Snajka nepropisno parkirala
Tokom našeg boravka ispred vile, Ceca se nije izlazila, ali smo u jednom trenutku spazili njenu snaju Bogdanu Ražnatović. Ona se, sudeći po sportskim torbama, uputila na trening.
Ipak, Bogdana očito nije marila gde će da ostavi svog džipa, pa se parkirala u jednosmernoj ulici suprotno od dozvoljenog smera kretanja, što se tretira kao nepropisno parkiranje.
Kako je ulicom dva puta prošlo vozilo “Oka sokolovog”, koje je i slikalo crnog “mercedesa”, Bogdani će uskoro na kućnu adresu stići i kazna od 5.000 dinara, koliko sleduje za ovaj prekršaj.
Podsetimo, havarija ispred vile na Dedinju, Cecu je dočekala nakon povratka sa letovanja iz Španije, gde je bila kod ćerke Anastasije i zeta Nemanje Gudelja.