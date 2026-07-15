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Na regionalnoj muzičkoj sceni desilo se pravo iznenađenje! Reperka Dia Kostić i DJ Krmak ukrstili su glasove u duetu simboličnog naziva “Sisari”, a već na prvo slušanje jasno je da će pesma privući veliku pažnju publike.

Uz zanimljiv tekst i zarazan ritam, posebnu pažnju privlači i spot koji je snimljen u luksuznoj vili sa bazenom. Tokom videa Dia i Krmak razmenjuju duhovite scene i odličnu energiju, pa se u jednom trenutku pojavljuju i kokoške, a sam kraj spota donosi neočekivani obrt – Dia bez mnogo razmišljanja gura Krmaka pravo u bazen, čime je na duhovit način stavljena tačka na celu priču.



Nakon 24 časa od objave pesme našli su se brojni komentari, a mnogi kažu da deo pesme “Mora nešto da se sisa ipak smo mi sisari” treba uvesti u novi udžbenik iz biologije.

Iza pesme stoji proveren autorski tim. Tekst su napisali Marko Kon i Marko Ostojić, dok je na muzici sa Markom Konom radio i Milan Novak. Kombinacija njihovog iskustva i prepoznatljivog zvuka rezultirala je numerom koja ima potencijal da postane jedan od zapaženijih letnjih hitova.

1/11 Vidi galeriju Dia Kostić i DJ Krmak Foto: Privatna arhiva