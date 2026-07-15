ZBOG DIE I KRMAKA TRAŽE NOVI UDŽBENIK IZ BIOLOGIJE: Duet “Sisari” glavna tema na društvenim mrežama (FOTO/VIDEO)
Na regionalnoj muzičkoj sceni desilo se pravo iznenađenje! Reperka Dia Kostić i DJ Krmak ukrstili su glasove u duetu simboličnog naziva “Sisari”, a već na prvo slušanje jasno je da će pesma privući veliku pažnju publike.
Uz zanimljiv tekst i zarazan ritam, posebnu pažnju privlači i spot koji je snimljen u luksuznoj vili sa bazenom. Tokom videa Dia i Krmak razmenjuju duhovite scene i odličnu energiju, pa se u jednom trenutku pojavljuju i kokoške, a sam kraj spota donosi neočekivani obrt – Dia bez mnogo razmišljanja gura Krmaka pravo u bazen, čime je na duhovit način stavljena tačka na celu priču.
Nakon 24 časa od objave pesme našli su se brojni komentari, a mnogi kažu da deo pesme “Mora nešto da se sisa ipak smo mi sisari” treba uvesti u novi udžbenik iz biologije.
Iza pesme stoji proveren autorski tim. Tekst su napisali Marko Kon i Marko Ostojić, dok je na muzici sa Markom Konom radio i Milan Novak. Kombinacija njihovog iskustva i prepoznatljivog zvuka rezultirala je numerom koja ima potencijal da postane jedan od zapaženijih letnjih hitova.
Spoj Dijinog modernog rep izraza i Krmakovog prepoznatljivog stila doneo je nesvakidašnji duet koji će sigurno izazvati brojne reakcije, a nema sumnje da će upravo završna scena u bazenu biti jedna od najkomentarisanijih kada spot ugleda svetlost dana.
Podsetimo, Dia Kostić početkom godine objavila je album “Dia” sa čak 10 novih pesama, pa je nova rep zvezda ovim projektom zatresla tlo pod nogama mnogim kolegama sa rep scene.