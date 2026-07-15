"OBILI SU VRATA, UPALI MASKIRANI I SA KESAMA NA NOGAMA" Naša folkerka tipovana, ostala bez dijamanata i brilijante u vrednsti 200.000!
Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nedavno je otvorila dušu i progovorila o stravičnoj pljački svog porodičnog doma, nakon koje je ostala bez dragocenosti u vrednosti od neverovatnih 200.000.
Cakana je ubeđena da je ova velika krađa bila pažljivo isplanirana.
- To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio - izjavila je Cakana, ističući da su provalnici upali obivši vrata, te da su bili maskirani i sa kesama na nogama kako ne bi ostavili tragove.
- O dobroj krađi se radi, u pitanju je 200.000... Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška - rekla je Cakana.
Iako su policija i forenzičari obavili uviđaj, pevačici se nakon toga niko nije obratio, niti je iko javio detalje o istrazi.
Među ukradenim stvarima našao se veoma vredan nakit, uključujući brilijante i dijamante, ali pevačica ističe da joj je najteže pao gubitak predmeta koji ima ogromnu emotivnu vrednost. Naime, lopovi su odneli i kožnu ogrlicu sa plastičnim zelenim srcem, koju joj je poklonio unuk.
- Među stvarima nemam više ni brilijante i dijamante, ali je tu bila ogrlica kožna sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana u emisiji "Premijera Vikend Specijal".
Preduzela mere predostrožnosti
Nakon ovog traumatičnog iskustva, pevačica je preduzela drastične mere predostrožnosti. Cakana je maksimalno obezbedila svoju kuću i ne plaši se novih napada, poručivši da svako ko sada pokuša da provali "može da zaglavi u zatvor".
Pored prisećanja na ovaj nemili događaj, Cakana je otkrila i zanimljive detalje iz svog života. Priznala je da je kao dete maštala da se bavi astronomijom, te da se ponekad kaje što je postala javna ličnost. Kako kaže, radije bi se bavila umetnošću u nekom drugom obliku, a ne pevanjem. Uprkos svemu, ostala je privržena svojoj profesiji i često pruža nesebičnu pomoć i podršku svojim starijim kolegama sa estrade.