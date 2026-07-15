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Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nedavno je otvorila dušu i progovorila o stravičnoj pljački svog porodičnog doma, nakon koje je ostala bez dragocenosti u vrednosti od neverovatnih 200.000.

Cakana je ubeđena da je ova velika krađa bila pažljivo isplanirana.

- To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio - izjavila je Cakana, ističući da su provalnici upali obivši vrata, te da su bili maskirani i sa kesama na nogama kako ne bi ostavili tragove.

- O dobroj krađi se radi, u pitanju je 200.000... Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška - rekla je Cakana.

Iako su policija i forenzičari obavili uviđaj, pevačici se nakon toga niko nije obratio, niti je iko javio detalje o istrazi.

1/14 Vidi galeriju Dragica Radosavljević Cakana nekad i sad Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Među ukradenim stvarima našao se veoma vredan nakit, uključujući brilijante i dijamante, ali pevačica ističe da joj je najteže pao gubitak predmeta koji ima ogromnu emotivnu vrednost. Naime, lopovi su odneli i kožnu ogrlicu sa plastičnim zelenim srcem, koju joj je poklonio unuk.

- Među stvarima nemam više ni brilijante i dijamante, ali je tu bila ogrlica kožna sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Preduzela mere predostrožnosti

Nakon ovog traumatičnog iskustva, pevačica je preduzela drastične mere predostrožnosti. Cakana je maksimalno obezbedila svoju kuću i ne plaši se novih napada, poručivši da svako ko sada pokuša da provali "može da zaglavi u zatvor".