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PevačAndrija Bajić biće sahranjen u četvrtak, 16. jula, na Novom groblju. Njegova ćerka Milica oglasila se na svom Fejsbuk profilu i svom ocu uputila emotivne rečima pred njegov poslednji ispraćaj.

Ona je podelila pesmu posvećenu pokojnom ocu, koji je preminuo 7. jula u 89. godini. Stihovi su dirnuli mnoge, koji joj na društvenim mrežama već danima upućuju izjave saučešća.

Milica Bajić Foto: Printscreen Facebook

"Zbog tebe, tata"

Koji pošteno i vredno radiš,

Tvoja će ćerka zavoleti dostojnog i časnog čoveka u pravo vreme.

Zbog tebe tata,

Koji se baviš svojom dušom,

Tvoja ćerka neće nositi predačkih trauma breme.

Zbog tebe tata,

Kome devojčica ne mora ništa da dokazuje, jer ima tvoju pažnju,

Sutra će biti zadovoljna,

Životom koji je autentično birala,

I s radošću kreirala.

Zbog tebe tata,

Koji nisi propustio

Da je okupaš i presvučeš, ponekad smešno obučeš, uparadiš i prošetaš...

Koji nisi propustio da je se nagrliš, naljuljaš, naklackaš,

I zbog njenih malih pobeda,

Ponosno da cvetaš...

Zbog tebe koji nisi propustio da je poljubiš za laku noć,

Odvezeš, dovezeš, sačekaš, razumeš, čuješ, posavetuješ...

Tvoja će ćerka

Kada poraste

Odabrati za sebe siguran dom.

I cvetaće na sigurnom.

Zbog tebe tata,

Koji si životom voleo i čuvao

Njenu majku,

Jedna devojčica će,

Od svog života stvoriti bajku".

1/6 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Andrija je važio za jednog od doajena narodne muzike u Jugoslaviji. Zajedno sa bratom Tomislavom činio je duet koji je bio poznat kao "Braća Bajić".

Tokom nekoliko decenija 20. veka objavili su niz albuma koji su se prodali u milionskom tiražu.

Braća Tomislav i Andrija, rodom iz valjevskog kraja - sela Jabučja pored Lajkovca, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti, vokalni solisti. Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se ni danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih…

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 long plej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “ Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu, kada marketing kakvog danas poznajemo, nije postojao, piše na njihovom zvaničnom sajtu.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.

Tokom pedesetogodišnje karijere, Tomislav Bajić sakupio je preko 2.000 upotrebnih narodnih reči i izraza, koje nigde nisu bile zapisane, i ustupio ih srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se i danas nalaze, kao i 12.000 tekstova izvornih narodnih pesama, koji nigde nisu objavljeni, a koji se danas nalaze u privatnoj arhivi.

Bili su prvi ambasadori izvorne narodne, srpske muzike, koji su se odvažili da je “odnesu” u dijasporu, koja je, tokom zlatnog doba komunizma, bila odbačena od strane domovine, osamljena i ogorčena. Zbog toga su Braća Bajić bili rigorozno proganjani u svojoj zemlji, od strane komunističkog režima. Po povratku sa gostovanja u Americi, na vrhuncu njihove karijere, UDBA je izdala pismeni dopis – zabranu, svim zvaničnim radio i TV stanicama, svim Domovima kulture i bioskopskim salama u svim Republikama tadašnje Jugoslavije, da se Braći Bajić zabranjuje nastupanje, kao i javno emitovanje njihovih pesama.

I pored toga što su bili pritvarani, što su im oduzimani pasoši, a njihove pesme nisu emitovane na zvaničnim radio i TV stanicama više od 20 godina, ostali su “najnarodniji” duet, koji je ikada postojao u srpskoj muzici, i kao takvi, proslavili srpsku izvornu narodnu pesmu u svetu, i svih 50 godina karijere bili njeni najverodostojniji čuvari i nastavljači.



Andrija Bajić iza sebe je ostavio suprugu, pevačicu Malu Canu, tri ćerke i unuke.