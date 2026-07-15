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Neke večeri ostanu upamćene kao koncerti. A neke postanu deo istorije.

Upravo takvo veče dogodilo se na Tašmajdanu, gde je Milanče Radosavljević, posle više od pola veka karijere, doživeo ono što retko koji umetnik dočeka – da mu publika uzvrati ljubav na način koji se ne može opisati rečima.

Hiljade ljudi pevale su uglas, svaka pesma budila je uspomene, a Tašmajdan je postao mesto na kome su se sreli prošlost, sadašnjost i emocije koje traju decenijama. Mnogi kažu da se te večeri nije otvorilo samo nebo nad Beogradom, već i duša Srbije.

Kada se koncert završio, priča nije stala.

Naprotiv, nastavila se kroz hiljade poruka i poziva ljudi koji nisu uspeli da dođu do ulaznica. Iz svih krajeva stizala je ista želja:

„Dajte nam još jedno veče.“

Milanče je još jednom poslušao svoju publiku.

Nakon što je drugi koncert na Tašmajdanu rasprodat za manje od osam sati i time postavio novi rekord najvećeg beogradskog koncertnog stadiona, doneta je odluka da se zakaže i treći koncert.

00:59 Milanče Radosavljević i Aca Sofronijević najavili pevačev treći koncert na Tašmajdanu Izvor: Instagram/sofronacc

Novo druženje sa publikom zakazano je za 3. septembar 2026. godine, pod sloganom:

„Jer ste vi to opet tražili.“

Ulaznice za treći koncert od danas su zvanično puštene u prodaju putem eFinity sistema i na svim njihovim prodajnim mestima. Na Milančetov zahtev, ulaznice za parter i tribine u prvih 12 sati prodavaće sa po specijalnim cenama kao znak zahvalnosti publici koja ga svih ovih godina verno prati.

Treći koncert nije rezultat unapred napravljenog plana, već iskrene želje publike koja nije želela da se ova priča završi posle dve nezaboravne večeri.

– Za ovaj narod, dok me glas služi, dok me noge nose, idemo do kraja – rekao je Milanče.

Milanče Radosavljević danas predstavlja mnogo više od pevača čije pesme traju decenijama. On je simbol vremena kada su emocije bile iskrene, pesme večne, a odnos između umetnika i publike neraskidiv. Zato je Tašmajdan postao mnogo više od koncertnog prostora – postao je mesto na kojem se narod vraća svojim najlepšim uspomenama.

Za produkciju ovog jedinstvenog muzičkog spektakla zaslužan je Aleksandar Sofronijević sa svojim timom, koji zajedno sa Milančetom nastavlja da ispisuje jedno od najlepših poglavlja domaće muzičke scene i publici poklanja još jednu priliku da bude deo istorije.

1/6 Vidi galeriju Umetnik daje srcu i dušu publici Foto: Instagram, Kurir

Neke karijere broje godine.

Milančetova se broji pesmama koje narod nikada nije prestao da peva. A kada narod ponovo pozove – Milanče ponovo zapeva.

Treći Tašmajdan. 3. septembar 2026.

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