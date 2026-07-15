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Peđa Jovanović održaće 4. septembra koncert na Niškoj tvrđavi, gde će pred publikom nastupiti u pratnji svog Big Concert Orchestra.

Jedan od najtraženijih izvođača regionalne muzičke scene u Niš dolazi nakon koncerta koji je pre dve godine ispunio Nišku tvrđavu do poslednjeg mesta.

„Ne volim da obećavam spektakl. Više volim da obećam iskren koncert, koncert sa koga će svaki čovek otići srećan! Kada vidim hiljade ljudi kako pevaju u glas, znam da smo svi zajedno napravili nešto što traje mnogo duže od jedne večeri. Verujem da će tako biti i na Niškoj tvrđavi, jer još uvek nosim emocije od pre dve godine, kada smo na istom mestu naoravili posebno muzičko veče“, poručio je Peđa Jovanović.

Peđa Jovanović Foto: Dusan Petrovic/Nemanja Nedovic/Instagram, Kurir

Na koncertu će publika imati priliku da uživa u prepoznatljivom zvuku velikog orkestra, koji u Niš dolazi u proširenom sastavu i repertoaru koji je poslednjih godina obeležio Jovanovićeve nastupe širom regiona.

Niš je inače uvertira u vekiki broj koncerata koji očekuju Peđu Jovanovića u narednim mesecima i kao šlagom na torti u beogradskoj Areni zakazanoj za 8.mart!

Ulaznice za koncert u Nisu su u prodaji putem onlajn servisa e-tickets.

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