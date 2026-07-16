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Estradna scena bivše Jugoslavije oduvek je privlačila pažnju ne samo zbog muzike, već i zbog ljubavnih priča svojih najvećih zvezda. Dok se pojedini brakovi i danas pamte, neke romanse koje su svojevremeno punile naslovne strane gotovo su pale u zaborav.

Donosimo nekoliko ljubavnih priča parova sa javne scene a kojih se danas retko ko seća.

Marina Perazić i Vlado Georgiev

Jedna od ljubavnih priča koja je iznenadila javnost bila je veza pevačice Marine Perazić i Vlada Georgieva. Njihova romansa trajala je početkom 2000-ih, a oboje su kasnije govorili o tom periodu života. Iako Vlado o odnosu sa svojom starijom koleginicom nije govorio, ona je u par navrata istakla da je sa Vladom imala nešto više od kolegijalnih odnosa.

1/9 Vidi galeriju Pogledajte kako je Marina Perazić izgledala nekad, a kako izgleda sad Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Tokom svog učešća u rijalitiju "Farma" 2009. godine Marina je za Vladu otkrila da je dobar ljubavnik, nakon čega se pevač odmah oglasio na svom "Facebook" profilu: "A što nije rekla da je to bilo pre 13 godina, a ne da pomisle ljudi da sam potpuno lud", napisao je tada pevač. Ova ljubavna afera ubrzo je zaboravljena, jer je Vlado odabravši svoju životnu saputnicu Milicu, s kojom ima dve ćerke.

Ana Stanić i Srđan Čolić

Pevačica Ana Stanić i Srđan Čolić, frontmen "Mobi Dika", bili su među parovima o kojima se dosta pisalo.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je Srđan pre nekoliko godina za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Intimne scene u spotu pesme grupe "Mobi Dik" Foto: Printscreen

Sandra Meljničenko i Pera iz grupe Tap 011

Pre nego što je postala jedna od najbogatijih žena sveta udajom za ruskog biznismena Andreja Meljničenka, Sandra Meljničenko navodno je bila u vezi sa Perom iz grupe Tap 011.

Gagi Đogani i Sandra Meljničenko

Malo ko danas pamti da je Sandra Meljničenko, pre udaje za ruskog milijardera Andreja Meljničenka, bila u vezi i sa Gagijem Đoganijem. Njihova romansa bila je jedna od tema domaćih tabloida krajem devedesetih.

Ona je tada imala samo 14, a on 19 godina. Bilo je to davne 1991, a veza je potrajala nekoliko meseci.

1/8 Vidi galeriju Sandra Meljničenko Foto: Valeriy Levitin / Sputnik / Profimedia, Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

- Sandra je u to vreme već radila kao model u jednoj agenciji, a Gagi je bio igrač u grupi Đogani fantastiko. Upoznali su se tako što su se kretali u istom društvu. Nisu bili dugo zajedno, ali sve to vreme su zaista uživali. Međutim, kasnije su im se putevi razišli. On je ostao u Srbiji, a ona je sada supruga ruskog milijardera - kaže za Kurir dobro obavešten izvor.

Ceca Ražnatović i Haro Samardžić

Pre braka sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, Svetlana Ceca Ražnatović bila je u vezi sa Harom Samardžićem. O toj vezi godinama nije govorila, da bi kasnije potvrdila da su bili zajedno početkom devedesetih i da ih je upravo Haro upoznao sa Dinom Merlinom, koji joj je tada ponudio pesme.

Foto: Reprint Sabor, Damir Dervišagić

Danijela Martinović i Marko Perković Thompson

Jedna od poznatijih ljubavnih priča hrvatske estrade bila je veza Danijele Martinović i Marka Perkovića Thompsona. Njih dvoje su bili u braku od 1995. do 1998. godine, nakon čega su se razveli, čak i crkveno i nastavili odvojene živote.

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

Boris Novković i Bojana Gregorić

Pevač Boris Novković i glumica Bojana Gregorić važili su za jedan od najlepših parova hrvatske javne scene tokom devedesetih. Iako je njihova ljubav privlačila veliku pažnju medija, veza nije potrajala. Glumica je Borisu bila prva supruga. Venčali su se dok je ona još bila profesionalna balerina, a u braku su proveli pet godina.

1/27 Vidi galeriju Boris Novković koncert Foto: Nemanja Nikolić

Ljubavi koje je vreme gotovo izbrisalo

Estradne romanse nekada su bile među glavnim temama novina i televizijskih emisija. Ipak, za razliku od današnjeg vremena kada društvene mreže beleže gotovo svaki trenutak javnih ličnosti, mnoge veze iz osamdesetih, devedesetih i ranih dvehiljaditih ostale su sačuvane samo u arhivama i sećanju publike.