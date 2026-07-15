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Omiljeni pevač Srbije i najveći živi pevač srpske muzike, Milanče Radosavljević, u svojoj 82. godini uradio je nešto što se gotovo ne pamti u istoriji muzike. Za samo 25 minuta uspeo je da proda kompletan kontingent karata za svoj treći koncert na stadionu Tašmajdan i tako postane apsolutni rekorder domaće muzičke scene.

Interesovanje publike bilo je nezapamćeno. Ljudi su čekali u redovima za kupovinu karata, a sajt za prodaju ulaznica nekoliko puta bio je blokiran zbog ogromne navale svih onih koji su želeli da čuju izvođača najvećih hitova narodne muzike na njegovom trećem velikom beogradskom spektaklu.

Ovaj istorijski uspeh usledio je nakon neverovatne energije koja je obeležila prvi koncert na Tašmajdanu – veče o kojem se i dalje govori. Tada se, kako mnogi kažu, nebo otvorilo nad Tašmajdanom, a duša Srbije otvorila za svog Milančeta. Emocije, pesma i ljubav publike stvorili su atmosferu koja se retko viđa čak i na najvećim svetskim koncertima.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Instagram, Kurir

Treći koncert Milanče je najavio rečima:

„Dok me noge nose i glas služi, pevaću svom narodu.“

I upravo tako se i desilo. Narod je na te reči odgovorio na način koji će ostati upisan u istoriji – učinio ga je apsolutnim rekorderom i postavio standard za koji se mnogi pitaju da li će ikada iko uspeti da nadmaši. Rasprodati čitav stadion za svega 25 minuta podvig je koji je do sada polazio za rukom samo najvećim svetskim zvezdama.

00:59 Milanče Radosavljević i Aca Sofronijević najavili pevačev treći koncert na Tašmajdanu Izvor: Instagram/sofronacc

U poslednjim godinama slični primeri beleženi su kod umetnica poput Adele i Celine Dion, čiji su koncerti u najvećim evropskim centrima izazivali identičnu histeriju publike. Međutim, na ovim prostorima ovakav događaj praktično nema presedan. Čak i na svetskoj sceni, ovako nešto dešava se samo najvećima.

Zato ovaj rekord nije samo broj prodatih karata. To je potvrda da Milanče, i u 82. godini života, ostaje simbol narodne muzike, čovek čije pesme povezuju generacije i umetnik za koga Srbija i dalje diše punim srcem.