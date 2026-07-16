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Posle smrti Andrije Bajića, koji će biti danas sahranjen na Novom groblju, u javnosti se mnogo govori o njegovoj zaostavštini, a posebnu pažnju privukle su izjave njegove partnerke Male Cane, koja je u nekoliko navrata govorila o tome kako je pokojni pevač još za života uredio pitanje svoje imovine.

Upravo zbog raspodele zaostavštine i ugovora o doživotnom izdržavanju, Cana je danas u otvorenom sukobu sa Andrijinim ćerkama, koje su, prema njenim tvrdnjama, navodno osporavale taj ugovor.

Prema njenim rečima, Andrija je želeo da sve bude rešeno na vreme kako, kada njega više ne bude, ne bi bilo nesporazuma među članovima porodice.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

Cana tvrdi da je kuću u Beogradu namenio svojim ćerkama, dok je za drugu nekretninu, odnosno vikendicu, navodno postojao ugovor o doživotnom izdržavanju koji su njih dvoje zaključili još za njegovog života.

U više medijskih nastupa istakla je da taj ugovor nije nastao preko noći, već da je bio rezultat zajedničke odluke kojom su želeli da obezbede jedno drugo. Kako je navela, Andrija je smatrao da je to najbolji način da se zaštiti osoba koja će o njemu brinuti do kraja života, ali i da se izbegnu eventualni problemi oko raspodele imovine.

Cana je ispričala da se upravo zbog tog ugovora našla na meti osporavanja, navodeći da su joj Andrijine ćerke govorile kako će pokušati da "obore ugovor o izdržavanju".

Pevač ne da ćerki ništa

Priča o Andrijinoj zaostavštini nije jedina koja je pokazala koliko raspodela imovine može da produbi porodične sukobe. Slična drama godinama je potresala i porodicu narodnog pevača Radoša Raše Pavlovića, čiji je spor sa ćerkom zbog ugovora o doživotnom izdržavanju dospeo u javnost.

Naime, narodni pevač Radoš Raša Pavlović i njegova ćerka Malena Pavlović pre pet godina dospeli su u žižu javnosti zbog žestokog sukoba na društvenim mrežama.

Između njih je tada došlo do otvorenog prepucavanja na Fejsbuku, tokom kojeg su oboje iznosili porodične nesuglasice pred očima javnosti. Sukob je kulminirao kada je pevač saopštio da razmišlja o raskidu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Njih dvoje su se prepucavali a pevač je ćerki poručio da če ugovor biti poništen jer ga nije ispoštovala, rekavši da ga je posetila svega pet puta za tri godine.

1/6 Vidi galeriju Svađa između Radoša i Milene Pavlović Foto: Preent Screen

Otac joj je u prepisci poručio da joj neće ostaviti ništa od imovine kriveći za taj ishod isključivo nju i njenu majku.

Uz to pevač joj je rekao da će ostaviti imovinu kome bude želeo.

- Poštovani prijatelji, svi koji ste prijatelji velikog umetnika Raše Pavlovića, molim vas da se sami obrišete. Hvala - napisala je njegova ćerka, a njen otac se uključio u konverzaciju.

- Šta si, blago tati, po profesiji? Želim ti srećan život. Da srećno živiš, a ja šta ću uraditi, to mi ti nećeš zabraniti. Sve ste ti i tvoja majka doprinele. Okej. Tako ste htele. Ovo ti nikada neću dati. Ugovor će biti poništen. Nisi ga ispoštovala, u poslednje tri godine bila si pet puta. Da li je to dovoljno, šta misliš?

- Okej. Vrati stolariju, njivu, takse. Izbacio si mamu s obrazloženjem da ne možeš sam s njom jer je bolesna i nema Hitne u Obrvi (selo nadomak Kraljeva).

Unuk izneo svoju verziju priče



Podsetimo, pevač, naime, ćerki poručio da raskida ugovor o doživotnom izdržavanju, pa je ona objavila status koji je šokirao pratioce i optužila ga da "uzima od usta svojoj unuci i ćerki"

Sve to izrevoltiralo je Nemanju Pavlovića, inače Rašinog unuka iz drugog braka, koji je poželeo da javno podeli svoju verziju priče.

- Meni Raša dođe deda, jer se moja baba Mirjana preudala za njega, a njihova ćerka Olgica, ili kako je sebe prekrstila Malena, tetka. On čovek je tamo najpošteniji, ništa nije kriv. Olgica i njena majka Mirjana, koju pominje u klevetama, su dve raspikuće i ološi. Uzeli su sve živo Raši, potrošili sav novac koji je on ikad zaradio, na kojekakve gluposti. Olgici je Raša pomagao da počne muzičku karijeru i tu mu je uzimala silne pare. Što se tiče njene majke koja je navodno izbačena iz kuće, oni su imali svoju kuću na Palili, tu su živele Mira i Olgica, i zbog njih su izgubili tu kuću na dugove i kamatu, jer su se one samo zajmile kod kamataša. Prodali su je na kraju da bi vratili dugove, a nakon dve godine opet su isto uradile i krenule da se zajme - vidno uznemiren je ispričao Nemanja.

1/4 Vidi galeriju Radoš Pavlović Foto: Printscreen/Youtube, printscreen YT