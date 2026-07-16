Slušaj vest

Društvene mreže odavno su postale mesto na kojem javne ličnosti osim komplimenata, svakodnevno dobijaju i salve uvreda. Poslednjih nedelja nekoliko poznatih imena ponovo se našlo na meti zbog fizičkog izgleda, ali većina njih nije ostala nema na prozivke.

Koliko god da se govori o tome da fizički izgled ne bi trebalo da bude tema javne rasprave, društvene mreže iz dana u dan pokazuju suprotno. Poznate ličnosti često su izložene surovim komentarima, a neretko ih korisnici interneta vređaju zbog kilaže, godina, estetskih korekcija ili jednostavno zato što ne ispunjavaju tuđa očekivanja.

Udar na Martu Savić

Među poslednjima u nizu koja se našla na meti bila je pevačica Marta Savić. Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile njene nove fotografije sa koncerta Južnog vetra na kojem je nastupala prvi put nakon 17 godina, usledili su brojni komentari na račun njenog izgleda.

- Šta je uradila od lica?. Ne liči više na sebe. Preterala je sa estetskim korekcijama. Godine se ne mogu sakriti – samo su neki od komentara koji su preplavili mreže.

1/9 Vidi galeriju Marta Savić stigla na Južni vetar Foto: Petar Aleksić

Marta nije htela da oćuti na ovo pa se svima obratila preko svog Instagram naloga i otkrila da je nazivaju nakazom.

- Pozdrav svima koji ovo čitaju. Naravno da sam ispratila sve komentare. Razmišljala sam da li uopšte bilo šta da napišem, jer sam čovek i bole me ružne reči. Nadam se da će neki od vas barem malo imati razumevanja za mene, ali ne očekujem mnogo. Ovo nije odbrana, već samo želim da podelim svoje emocije i ono što mi je na duši dok se nižu komentari na račun mog izgleda.

Pre nego što napišete ovako ružne komentare, razmislite dobro u kakvom je neko zdravstvenom stanju. Ako vam ovo ne zvuči dovoljno ozbiljno, zamislite da neko koga volite prolazi kroz ovakvo internet maltretiranje, gde vam „ceo svet“ govori da ste nakaza, dok se vi istovremeno borite sa svojim mislima i problemima.

Znajte da je opasno raditi ovakve stvari, jer nisu svi ljudi dovoljno jaki da to izdrže. Ja imam tu sreću što sam u životu prave vrednosti i ljude koje volim stavila na pravo mesto. Svoj život sam uredila tako da mi bude lepo u mom svetu, da me ljudi koji su oko mene tretiraju s poštovanjem i donose mi radost.

Svet je okrutan i pun mržnje. Upravo zato sam se i povukla, jer meni to, u ovim godinama, više ne treba. Ipak, još jednom sam dala priliku sebi i ljudima koji nisu deo mog života da me vide, da popričaju sa mnom, da me snime iz ugla koji su oni želeli i pod svetlom na kojem bi i najlepša žena izgledala loše, pa da to objave.

Evo, napisaću otvoreno – ni ja sebi ne izgledam kao kada sam imala 30 godina, niti se tako osećam. Nekada nove korekcije su danas već stare. Ali ja u ovim godinama želim, pre svega, miran i udoban život, bez nepotrebnih rizika. Sebi sam sasvim dovoljna, jer me danas zanimaju neke druge stvari, a ne izgled.

Hvala svakome ko nije deo ovog lošeg, osuđivačkog društva. I hvala svakome ko je za mene imao lepu reč. Hvala Bogu što je toliko istinski lepog u meni i oko mene - napisala je.

Vređaju i Milicu Dabović

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović već godinama je jedna od najčešćih meta na društvenim mrežama. Pored privatnog života, često je na udaru i zbog izgleda.

Pratioci su joj ostavljali komentare poput:

- Kako si se ugojila. Propala si. Ne ličiš više na sportistkinju. Celulit, visi... Opustila si se, stigle su te godine.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja košarkašica ima netrpeljivost prema Jk Foto: PrintscreenInstagram

Milica je više puta javno odgovorila hejterima.

- Srećna sam i zadovoljna sobom. Ne živim od tuđeg mišljenja i nikada neću dozvoliti da mi anonimni ljudi određuju kako ću da izgledam ili živim - poručila je jednom prilikom.

Na udaru i Natalija Trik FX

Pevačica Natalija Trik FX takođe je često tema komentara zbog svog izgleda i estetskih zahvata.

Na mrežama su joj pisali:

- Izgledaš kao voštana figura. Preterala si sa operacijama". "Baba koja glumi devojku.

1/14 Vidi galeriju Natalija Trik FX se skinula u bikini Foto: Printsceen/Instagram

Natalija je na prozivke odgovorila bez zadrške.

- Svako ima pravo da izgleda kako želi. Ja se dopadam sebi i to mi je najvažnije. Oni koji vređaju očigledno imaju mnogo veći problem od mog izgleda - rekla je pevačica.

Viktor Živojinović tema komentara

Sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović, godinama je bio tema komentara zbog viška kilograma, a čak i nakon što je značajno smršao, negativni komentari nisu prestali.

Ranije su mu pisali:

-Smršaj. Vodi računa o sebi. Previše si debeo.

Kada je izgubio veliki broj kilograma, usledili su novi komentari.

- Sad si premršav. Ne izgledaš zdravo.

1/6 Vidi galeriju Viktor Živojinović na Tajlandu Foto: Pritnsceen/Instagram

Viktor je jednom prilikom jasno stavio do znanja šta misli o tome.

- Nikada ne možete svima da ugodite. Najvažnije je da sam ja zadovoljan sobom i svojim zdravljem - poručio je.

Nedavno su ga opet komentarisali i to nakon što je objavio fotografiju s letovanja, a razlog je taj što se nije obrijao ispod pazuha.

On je i ovog puta odgovorio direktno osobi koja mu je uputila ovaj negativan komentar.

- Kad budeš kupio tu kareru koju držiš na profilnoj fotografiji, ja ću da se obrijem - napisao je Brenin naslednik, aludirajući na fotografiju automobila koju korisnik ima na svom profilu.

Aleksandru Mladenović razapeli

Pevačica Aleksandra Mladenović ranije se našla na udaru zbog naglog gubitka kilograma.

Na društvenim mrežama nizali su se komentari:

- Izgledaš bolesno. Vrati koji kilogram. Nestala si.

Aleksandra je tada objasnila da je smršala zbog napornog tempa života i stresa, a svima koji su je vređali poslala je jasnu poruku.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

- Ljudi uvek imaju komentar. Kada se ugojite – ne valja. Kada smršate – opet ne valja. Najbitnije je da sam zdrava - rekla je pevačica.

Psiholozi već godinama upozoravaju da govor mržnje na društvenim mrežama može ozbiljno da utiče na mentalno zdravlje, čak i kada su u pitanju javne ličnosti. Ipak, mnoge zvezde domaće scene danas biraju da na uvrede odgovore dostojanstveno – ignorisanjem ili jasnom porukom da tuđe mišljenje ne određuje njihovu vrednost.

Jedno je sigurno – društvene mreže dale su svima mogućnost da komentarišu, ali i pokazale koliko lako kritika može da preraste u vređanje. Uprkos tome, sve više poznatih otvoreno govori o tome da fizički izgled ne bi smeo da bude razlog za omalovažavanje, bez obzira na to da li ste javna ličnost ili ne.