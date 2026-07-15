Slušaj vest

Boban Rajović nastavio je letnju turneju u velikom stilu! Posle uspešne američke turneje i kratkog predaha, pevač je napravio pravi spektakl na Trgu u Kolašinu.

Ipak, veče nije obeležio samo odličan provod, već i trenutak o kojem se već priča na društvenim mrežama. Naime, Rajović je, kao i na nekoliko poslednjih nastupa, sišao sa bine među publiku kako bi zapevao sa svojim fanovima. U jednom trenutku prišla mu je devojčica Nina sa željom koju nije očekivao.

– Pitao sam je šta želi da joj otpevam, a ona mi je bez razmišljanja rekla: “Nešto od Sinana”. Baš sam se iznenadio. Krenuo sam da pevam ono što mi je prvo palo na pamet, a onda sam video koliko lepo peva. Pozvao sam je na binu, otpevala je “Pjevat ćemo šta nam srce zna”, a ljudi su je nagradili ogromnim aplauzom. Bila je to jedna od najlepših scena koje sam doživeo na koncertima – ispričao je Boban.

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Neđo Moračanin, Privatna arhiva/Boban Rajović

Emocije su preplavile trg, a publika je devojčicu ispratila ovacijama, dok su mnogi telefone držali podignute kako bi zabeležili trenutak koji je obeležio celo veče. Rajović kaže da mu je upravo neposredan kontakt sa publikom postao zaštitni znak i da se nikada nije plašio da siđe među ljude, uprkos tome što pojedine njegove kolege izbegavaju takve situacije.

– Nikada nisam imao neprijatno iskustvo i nemam razloga da se plašim. Ljudi dolaze zbog muzike i dobrog provoda. Ono što nosim kao najjači utisak iz Kolašina jeste činjenica da Sinan Sakić i dalje živi kroz neke nove generacije. To me je baš dirnulo. Voleo bih da jednog dana i “Usne boje vina” neko od te dece peva sa istom emocijom – rekao je pevač.

Pored hitova koji godinama važe za nezaobilazne na njegovim nastupima, Boban je publici predstavio i nove pesme sa prvog dela albuma “Etapa”, koji od premijere nailazi na odlične reakcije.

I dok ga do kraja leta očekuje veliki broj nastupa širom regiona, pevač je otkrio da će sa porodicom biti stacioniran na Crnogorskom primorju, odakle će putovati na zakazane koncerte i nastaviti jednu od najintenzivnijih letnjih turneja u poslednjih nekoliko godina.