Slušaj vest

PevačicaMilica Dugalićpodelila je fotografiju sa onkologije na kojoj je pozirala nasmejana bez kose koja joj je opala tokom terapija, a sada se oglasila i istakla da je veoma pozitivna i da je nada ne napušta ni u jednom trenutku.

- Odlično, kad kažem odlično to je prosto iluzorno, da neko ko ima kancer, neko ko se leči već godinu i po dana, ko je prošao hemoterapije i očekuje operaciju za mesec, dva... - priča nekadašnja rijaliti učesnica.

Kako mnogima tokom lečenja teško padne to što ostanu bez kose, ona kaže da na nju to ne utiče i da joj je najbitnije da ostane psihički dobro.

- Kosa raste i porašće. Glava neće da poraste, bitno je sačuvati zdravu glavu i zdrv duh, a kosa raste, ona može i drugi put da opadne jer kad se to nešto useli u tebe, svake godine si na kontroli jer uvek postoji verovatnoća da se vrati nešto. To je samo stres, mnogo čitam o tome i to je glavni razlog ove bolesti. Ta bolest je postala epidemija - kaže Milica.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje odakle crpi pozitivnu energiju tokom borbe sa opakom bolešću, odgovorila je:

- Ja se nadam da ću ovo da pobedim. Ja ga nisam zvala, on se sam uselio i sam će da se iseli iz mene. Skroz sam pozitivna i čvrsta kao stena. Promenila sam skroz ishranu, uzimam prirodne suplemente, cedim koprivu, sve prirodno... Tu ne neizmerna ljubav moje porodice, moje ćerke jedinice, unuke i unuka. Svako jutro kad se probudim kažem: "Hvala ti Bože za još jedan dan", da li će doći onaj sutra, to ne znam. Ali ne mogu da odem na onaj svet, a da nisam završila novi album, radim i to me takođe pokreće - poručila je.

Pevačica je jednom prilikom ispričala kako je otkrila da je bolesna.

Foto: Printscreen/Instagram

- Osetila sam kvržicu sa donje strane leve dojke i onda sam otišla na mamografiju i ona ništa nije pokazala. Onda sam izvršila opet mamografiju, pa opet mamografiju. Onda sam otišla na onkologiju, pa onda su na onkologiji radili ultrazvuk, pa isto ništa nisu pronašli. Nije se videlo. Znate da je jedino fizičko punktiranje toga i pokazalo da se unutar mojih ćelija nalaze kancerogene ćelije i biohemijske analize su pokazale to nešto. I onda sam ja otišla na magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca je pokazala svaku falinku u mom organizmu. Štaviše i da su mi sedmi i osmi pršljen pomereni. Ja sam imala pre 50 godina saobraćajnu nesreću i to se tada to nešto desilo.

Kurir/Informer