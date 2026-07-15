SIN BILJE JEVTIĆ I ACE ILIĆA DIPLOMIRAO NA TEŠKOM FAKULTET: Pevačica blista od ponosa, diploma u ruci: Predivan osećaj
Sin Biljane Jevtić i Aleksandra Ace Ilića, Ivan Ilić, završio je Pravni fakultet u Beogradu. On je danas primio diplomu, a njegova majka je sve to podelila na svom Instagram profilu.
Biljana je objavila zajedničku fotografiju na kojoj se vidi da puca od ponosa, ispod koje je napisala:
- Predivan osećaj, voli te majka!.
Usledile su brojne čestitke.
Ivan je jedinac poznatog estradnog para. Često su isticali koliko su ponosni na uspehe njihovog sina, kojem j eobrazovanje bilo na prvom mestu.
Ivan ne voli da se preterano eksponira u medijima, što njegovi roditelji poštuju.
- Ivan je naš sin jedinac i mi smo spremni da ispunimo svaku njegovu želju, ali on je skroman - istakla je pevačica pre nekoliko godina kada su sinu proslavljali punoletstvo, dok je Aca otkrio koliko je Ivan skroman.
.- Rekao je da je prezadovoljan žurkom koju smo mu priredili i nije tražio ništa posebno - istakao je ponosni tata, pa se priznao da nema afinitete prema pevanju, ali da sluša kvalitetnu muziku:
- Raduje me što moj Ivan sluša kvalitetnu muziku, domaću i stranu, bez obzira na žanr. Zna da proceni ko dobro peva ili svira. Sluša i narodnu muziku, izvorne kompozicije. Verujte, zna više pesama od svog oca.
- Dešavalo se da ga Aca pozove telefonom sa nastupa i pita kako ide određena numera - pričala je Bilja pre nekoliko godina, prenosi "Gloria", dodajući da je Ivan odlučio da se posveti studijama i da ga zanimaju društvene nauke, pre svega istorija.