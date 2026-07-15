Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović izazvala je veliku pažnju najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, otkrila je da se našla u veoma neprijatnoj situaciji zbog svog bivšeg saradnika, koji se, kako tvrdi, i dalje poziva na njeno ime, zbog čega joj se obraćaju ljudi koji od njega potražuju novac.

Aleksandra Mladenović: "Ovo je poslednje upozorenje"

Zbog toga je javno reagovala i uputila mu poslednje upozorenje, istakavši da sa njegovim dugovima nema nikakve veze i da više neće tolerisati takvo ponašanje.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

"Želim samo da obavestim sve koji potražuju novac od mog saradnika, vozača, da se više ne obraćaju meni. Sa njegovim dugovima nemam nikakve veze niti snosim bilo kakvu odgovornost. Do mene dolaze informacije da se često poziva na moje ime i da ljudi zbog toga kontaktiraju mene kako bi naplatili novac koji on duguje. To je nedopustivo i mora da prestane. Aleksandre, već više od dve godine nisi deo našeg tima i nemaš nikakvo pravo da koristiš moje ime u bilo kom kontekstu. Ovo je poslednje javno upozorenje. Ukoliko se ovakve situacije ponove biću prinuđena da preduzmem sve neophodne pravne korake kako bih zaštitila sebe i svoj ugled. Molim sve da ubuduće sva pravna pitanja i potraživanja rešavaju isključivo sa tom osobom", napisala je Aleksandra Mladenović na svom Instagram nalogu.

O ljubavnom životu

Na pitanje o ljubavnom životu i tajnama u mobilnom telefonu, pevačica je bila potpuno otvorena i jasna - muškarci je trenutno ne zanimaju.

"Nemam simpatiju, otkud meni to?! Smara me da se dopisujem sa nekim" rekla je pevačica i dodala da njen telefon ne krije skandale: "Nemam gole slike, ja tajne čuvam u sebi, ako nešto bude napisano, ja izbrišem. Ja sam lojalna i volim da imam lojalne prijatelje…".

1/6 Vidi galeriju U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu. Foto: Pink

Na kraju, Aleksandra je priznala da jedva čeka odmor, iako je raspored i dalje neizvestan. "Volela bih da odem na letovnje, ali teško, daj Bože da odem do kraja avgusta", istakla je, a na temu nove romanse za "Premijeru, vikend specijal" stavila je tačku rečima: "Super, ali neću dečka, ne za sada. Za sada mi ne treba dečko!".