BACALA SE PO PODU, PROLAZILA KROZ STAKLO, VRIŠTALA I BRUKALA SE SVAKE GODINE! Ovo su svi odnosi Maje Marinković u kojima je bacila ljagu na svoje ime
Maja Marinković važi za jednu od najtemperamentnijih učesnica rijaliti programa "Zadruga" i "Elita".
Tokom više sezona, njeni ljubavni odnosi često su bili praćeni burnim svađama, raskidima, pomirenjima i emotivnim reakcijama koje su privlačile veliku pažnju gledalaca.
Drama sa Janjušem
Jedna od najzapaženijih veza bila je sa Markom Janjuševićem Janjušem. Njihov odnos obeležili su brojni sukobi, ljubomorne scene, česti raskidi i pomirenja, a njihove rasprave bile su među najgledanijim momentima rijalitija, posebno momenti kada se Maja bacala po podu i vrištala iz sveg glasa.
Haos sa Carem
Ni veza sa Filipom Carem nije protekla mirno. Njih dvoje su više puta ulazili u žestoke verbalne sukobe, optuživali jedno drugo za ljubomoru i nepoverenje, dok su emotivne oscilacije često dovodile do prekida veze u kojima je Maja vrištala i lomila sve pred sobom.
Veza sa Bilalom
Tokom veze sa Bilalom Brajlovićem takođe nije nedostajalo tenzije. Njihov odnos bio je ispunjen nesuglasicama, raspravama i različitim pogledima na zajedničku budućnost, zbog čega je više puta dolazilo do prekida.
I sa Krofakom haos
Veza sa Stanislavom Krofakom privukla je pažnju javnosti zbog čestih nesporazuma, ljubomore i verbalnih konflikata, koji su često bili tema komentara među ostalim učesnicima i publikom. Ipak, možda je taj odnos bio i najblaži jer Krofak Maji nije dozvolio takvo ponašanje.
Ni sa Asminom ništa bolje
Maja se našla i u javnim prepirkama sa Asminom Durdžićem. Njihove međusobne prozivke i razmena uvreda u rijalitiju izazvale su veliku pažnju javnosti. Posebno poslednjih dana u kojima se prema mišljenju gledalaca Maja ozbiljno blamira.
Pored navedenih odnosa, Maja je tokom svog rijaliti učešća ulazila u sukobe i sa drugim partnerima ili simpatijama, među kojima su bili Milan Janković Čorba i Zvezdan Slavnić, dok su pojedini konflikti ostali na nivou kraćih emotivnih odnosa ili flerta.
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