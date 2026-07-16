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Maja Marinković važi za jednu od najtemperamentnijih učesnica rijaliti programa "Zadruga" i "Elita".

Tokom više sezona, njeni ljubavni odnosi često su bili praćeni burnim svađama, raskidima, pomirenjima i emotivnim reakcijama koje su privlačile veliku pažnju gledalaca.

Drama sa Janjušem

Maja Marinković Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, Printscreen YouTube

Jedna od najzapaženijih veza bila je sa Markom Janjuševićem Janjušem. Njihov odnos obeležili su brojni sukobi, ljubomorne scene, česti raskidi i pomirenja, a njihove rasprave bile su među najgledanijim momentima rijalitija, posebno momenti kada se Maja bacala po podu i vrištala iz sveg glasa.

Haos sa Carem

Ni veza sa Filipom Carem nije protekla mirno. Njih dvoje su više puta ulazili u žestoke verbalne sukobe, optuživali jedno drugo za ljubomoru i nepoverenje, dok su emotivne oscilacije često dovodile do prekida veze u kojima je Maja vrištala i lomila sve pred sobom.

Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen

Veza sa Bilalom

Tokom veze sa Bilalom Brajlovićem takođe nije nedostajalo tenzije. Njihov odnos bio je ispunjen nesuglasicama, raspravama i različitim pogledima na zajedničku budućnost, zbog čega je više puta dolazilo do prekida.

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i bivši dečko Maje Marinković, Bilal Brajlović, sa svojim fanovima podelio je srećne vesti o veridbi devojke. Foto: Printscreen Insatgram

I sa Krofakom haos

Veza sa Stanislavom Krofakom privukla je pažnju javnosti zbog čestih nesporazuma, ljubomore i verbalnih konflikata, koji su često bili tema komentara među ostalim učesnicima i publikom. Ipak, možda je taj odnos bio i najblaži jer Krofak Maji nije dozvolio takvo ponašanje.

Stanislav Krofak i Maja Marinković Foto: ATAIMAGES, Printscreen Instagram

Ni sa Asminom ništa bolje

Maja se našla i u javnim prepirkama sa Asminom Durdžićem. Njihove međusobne prozivke i razmena uvreda u rijalitiju izazvale su veliku pažnju javnosti. Posebno poslednjih dana u kojima se prema mišljenju gledalaca Maja ozbiljno blamira.

Pored navedenih odnosa, Maja je tokom svog rijaliti učešća ulazila u sukobe i sa drugim partnerima ili simpatijama, među kojima su bili Milan Janković Čorba i Zvezdan Slavnić, dok su pojedini konflikti ostali na nivou kraćih emotivnih odnosa ili flerta.

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv