RIJALITI PAR STRAHOVAO ZBOG PREVREMENO ROĐENE ĆERKE, A DANAS IMAJU RAZLOG ZA SLAVLJE! Poruka Vuletića sve rasplakala: "Da mi je ko pričao..."
Bivši rijaliti učesnik Mladen Vuletić i njegova partnerka Jelena Pešić danas imaju razloga za slavlje.
Naime, njihova starija ćerka proslavlja četvrti rođendan, a tata joj se emotivnim rečima obratio putem Instagrama.
- Srećan 4. rođendan tatinom borcu, lepotici, dami, inteligenciji i šefu nad šefovima. Da mi je ko pričao da ćes ti od metar i žilet kolo da mi vodiš ne bih verovao. Ulepšala si i promenila sve, usrećila nas i činiš nas ponosnim svakog dana. I gledaj da se udaš za neku avetinju isto kao tvoja majka. Sve u svemu, za zetove se živi. Budi mi uvek tako razdragana vesela i puna energije. Voli te tata najviše - napisao je Mladen.
I ponosna mama Jelena se pridružila čestitkama. Ona je objavila nekoliko fotografija naslednice, a čestitke su se samo nizale.
Podsetimo, Mila je prevremeno rođena beba, zbog čega su po njenom rođenju roditelji mnogo strahovali.
- Nikad neću zaboraviti tu borbu, za život, za dete, za vazduh. Nikad neću zaboraviti dan kada sam izlazila iz bolnice (posle mesec dana). Porodilje izlaze sa kolevkama, bebama, balonima, cvećem... A ja sama. Mladen me čeka, a ona sanitetom odvezena na neonatologiju. Svaki zvuk one sirene saniteta me je razorio. Rođena sa 1.700 grama. Razdvojene mesec dana. Moja Mila - napisala je Jelena.
Život joj se promenio
Jelena i Mladen imaju pored Mile i mlađu ćerku Mionu, a one su ih mnogo promenile.
- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona i dodala:
- Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem kao ona i da imam troje dece. Mladen hoće da ih imamo petoro - rekla je Jelena jednom prilikom.