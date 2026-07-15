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Bivši rijaliti učesnik Mladen Vuletić i njegova partnerka Jelena Pešić danas imaju razloga za slavlje.

Naime, njihova starija ćerka proslavlja četvrti rođendan, a tata joj se emotivnim rečima obratio putem Instagrama.

- Srećan 4. rođendan tatinom borcu, lepotici, dami, inteligenciji i šefu nad šefovima. Da mi je ko pričao da ćes ti od metar i žilet kolo da mi vodiš ne bih verovao. Ulepšala si i promenila sve, usrećila nas i činiš nas ponosnim svakog dana. I gledaj da se udaš za neku avetinju isto kao tvoja majka. Sve u svemu, za zetove se živi. Budi mi uvek tako razdragana vesela i puna energije. Voli te tata najviše - napisao je Mladen.

1/5 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnici, Jelena Pešić i Mladen Vuletić proslavljajuj četvrti rođendan svoje starije ćekre, a čestitke na društvenim mrežama samo se nižu. Foto: Prinskrin

I ponosna mama Jelena se pridružila čestitkama. Ona je objavila nekoliko fotografija naslednice, a čestitke su se samo nizale.

Podsetimo, Mila je prevremeno rođena beba, zbog čega su po njenom rođenju roditelji mnogo strahovali.

- Nikad neću zaboraviti tu borbu, za život, za dete, za vazduh. Nikad neću zaboraviti dan kada sam izlazila iz bolnice (posle mesec dana). Porodilje izlaze sa kolevkama, bebama, balonima, cvećem... A ja sama. Mladen me čeka, a ona sanitetom odvezena na neonatologiju. Svaki zvuk one sirene saniteta me je razorio. Rođena sa 1.700 grama. Razdvojene mesec dana. Moja Mila - napisala je Jelena.

Život joj se promenio

1/12 Vidi galeriju VENČALI SE JELENA PEŠIĆ I MLADEN VULETIĆ Izgovorili sudbonosno DA, pao i POLJUBAC, a evo kako je voditeljka odlučila da se PREZIVA Foto: ATA images

Jelena i Mladen imaju pored Mile i mlađu ćerku Mionu, a one su ih mnogo promenile.

- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona i dodala: