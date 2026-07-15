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Nakon žestokih verbalnih obračuna koji su prethodnih dana imali Maja Marinković i Asmin Durdžić, a u kojima je on vređao Filipa Cara, mediji su ga kontaktirali kako bi dao svoj sud!

Asmin Durdžić, već nekoliko nedelja unazad vodi žestoke verbalne okršaje sa svojom devojkom Majom Marinković, a kako mnogi nagađaju, što u Beloj kući, što na mrežama, jedan od glavnih razloga jeste zapravo njen bivši dečko, Filip Car.

- Usprkos tome sto me Asmin vređao, i mene i moju porodicu, to ću ja rešiti kada ga sretnem, ja njegovoj porodici dajem podršku u ovim trenucima i neka se drže, jer ne znaju sa kakvim životinjama imaju posla! Šaljem zagrljaj topliji od bureka i nek vam je Bog u pomoći - rekao je Filip Car.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

"Mevlida, pošalji nevesti pitu sa kilo bensedina"

Podsetimo, nakon što je Taki žestoko udario na njega, Filip se oglasio i tom prilikom je žestoko udario na Takija i Maju.

- Zamislite kakva divlja veprina sa buvljaka, vređaju me njegov zet i mala i ja samo kažem da joj je evidentno potrebna stručna pomoć da su bubani i on ignoriše disertaciju stručnjaka, doktora Cara i odmah drugi dan stanje eskalira - rekao je Car, te je nastavio:

- Sada mu zadnji put dajem savet. Taki spremi svoj produkt na lečenje, zasuci rukave, na buvljak i na posao. Pozdrav za teta Mevlidu i podršku u ovim teškim trenucima. Verujem sada da može da bi ovoj napravila pitu sa šrafovima! Ako može, neka pošalje pitu sa jedno kilo bensedina da se nevesta smiri.

Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

kurir / pink.rs

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