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Ostalo je još samo pet dana do superfinala Elite 9, a i dalje je neizvesno ko će pobediti i osvojiti nagradu. Produkcija je sada izdala saopštenje o novim izbacivanjima.

Naime, produkcija je donela odluku da večeras ne bude održana emisija Pitanja novinara, kako je to inače slučaj svake srede.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Na svom Instagram profilu Milica Mitrović je izdala saopštenje da će večeras Milan Milošević i Dušica Jakovljević voditi program finalnog izbacivanja.

Milan o favoritima

Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

Podsetimo, Milan Milošević je rekao da ne može da proceni ko će ove sezone osvojiti prvo mesto.

- Ovog puta ne mogu uopšte ni da procenim. Baš kao pre neki dan u onoj igrici sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno u jednu stolicu. Apsolutno, da. Možda superfinale bude baš između njih dve. Sve je do ljudi, ne zna se ništa. Možda te noći polude fanovi nekog trećeg, pa daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine. Po komentarima je i Anđelo Ranković neki tihi favorit, na vrhu je liste. Ima dosta favorita, zapravo su svi oko kojih se vrti priča favoriti, veruj mi. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni ispadati - rekao je Milošević za "Alo".

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STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv