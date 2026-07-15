Milan o favoritima

- Ovog puta ne mogu uopšte ni da procenim. Baš kao pre neki dan u onoj igrici sa stolicama, kada su na kraju ostale Stanija i Aneli i sele zajedno u jednu stolicu. Apsolutno, da. Možda superfinale bude baš između njih dve. Sve je do ljudi, ne zna se ništa. Možda te noći polude fanovi nekog trećeg, pa daju ozbiljne pare za glasanje. Ko glasa, taj nema šta da brine. Po komentarima je i Anđelo Ranković neki tihi favorit, na vrhu je liste. Ima dosta favorita, zapravo su svi oko kojih se vrti priča favoriti, veruj mi. Videćemo ko će se te večeri bolje organizovati za glasanje. Sve je do naroda, kako gledaoci budu glasali, tako će oni ispadati - rekao je Milošević za "Alo".