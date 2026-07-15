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Pevač Andrija Aki Marković prvo se takmičio u Zvezdama Granda, a sa popularnošću je došla i Farma. Njegova bivša devojka, Ružica Veljković, optužila ga je da ju je tukao dok je bila u drugom stanju sa njim, a on je posle toga nestao sa scene.

Naime, tokom učešća u "Farmi 4" 2013. godine Aki je uplovio u vezu sa manekenkom Sarom Trajanović, a potom sa Ružicom Veljković, koja je u tom periodu bila članice grupe "Models".

Pre nego što je ušla u "Parove 3" 2015. godine raskinula je sa Akijem, a onda je u rijalitiju iznela skandalozne detalje iz njihove veze. Ona je tvrdila da ju je pevač fizički maltretirao tokom njihove veze.

1/7 Vidi galeriju Andrija Marković Foto: Printskrin TV Happy, Instagram, Instagram Screenshot

"Svakog dana dobijala sam batine od Andrije"

- Svakog dana dobijala sam batine od Andrije. Imala sam modrice po licu i po telu. Maltretiranje je počelo kad me je Bojan pozdravio preko drugarice. Rasprava je trajala sat vremena, a onda me je bacio na pod, lupio mi šamar i razvlačio me po patosu. On je fin dečko, ali, kad poludi, trese se i krene da me bije - ispričala je Ružica jednom prilikom, a onda otkrila i da ju je, navodno, tukao i dok je bila trudna sa njim, a da je potom prekinula trudnoću. Sve ove njene navode Andrija je demantovao.

Ružica se tokom proteklih godina našla u žiži javnosti zbog povezivanja sa prostitucijom, a Aki se tada oglasio.

On je rekao da je pretpostavljao da se Veljkovićeva bavi najstarijim zanatom, ali da se stideo da to sebi prizna.

1/10 Vidi galeriju Rijaliti zvezda i pobednica, Ružica Veljković, ušla je u medijsku ilegalu 2017. godine i od tada se više ništa nije znalo o njoj. Foto: Printscreen

- Što se tiče dotične, pretpostavio sam ja to odavno, samo me je bilo sramota da pričam o tome jer sam bio jako mlad i što je još gore, sa dotičnom u vezi. Sećate se svi sta je "bilo" pre devet godina, pa da razjasnimo nešto... U to vreme, da li smatrate normalnim da neko ko uopšte nije u zavidnoj fanansiskoj situaciji, da se ne izrazim drugačije, ode u Dubai? S obzirom da sam imao samo 20 godina i da sam jako kratko u tom trenutku živeo u Beogradu (a dolazim iz manje sredine, iz Požarevca), lako mi je bilo ispričati bajku u koju ću ja poverovati - počeo je Aki, a potom rekao da kada je Ružica prekinula trudnoću, to dete nije bilo njegovo.

- Trudnoća? Da, bila je trudna i prekinula je trudnoću, ali dete uopšte nije ni bilo moje, što sam naravno saznao i želeo odmah da prekinem sa njom... Tim saznanjem ona ostaje bez odličnog paravana i uglednog i dobro situiranog dečka, pa me iz revolta optužuje za nasilje i na taj način pokušava bar nešto da izvuče iz cele te situacije, a sebe naravno da zaštiti - pričao je Aki svojevremeno.

"Ovo je samo delić svega o čemu mogu da pričam"

1/13 Vidi galeriju Ružica Veljković Foto: Instagram, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

- Ubrzo nakon toga i povlači tužbu jer je svesna da se ništa od toga nije ni dogodilo. Tako da, tada me je jako bilo sramota pričati na tu temu, jer sam bio razapet od strane medija na najgori mogući način. Znate da nikakve izjave nisam davao, sem jedne kada je tužba povučena. Obzirom da je prošlo dosta godina, sada mogu da pričam o tome, jer je to u stvari bila velika škola za mene.Tako da, po svemu sudeći, ja sam davno pretpostavljao ovo što se upravo sada dešava, ali sam se i istog trenutka distancirao od svega toga i nikada nisam želeo ništa da komentarišem. Pri tom, ovo je samo delić svega o čemu mogu da pričam - završio je Aki za "Kurir" izlaganje svojevremeno.