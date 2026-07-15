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Pevačica Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu u jednom od svojih najiskrenijih intervjua do sada.

Kaja je bez dlake na jeziku govorila o privatnom životu, uspehu svoje ćerke, ali se dotakla i kolega sa estrade, kao i trenutno najaktuelnijih tema koje potresaju javnost.

1/5 Vidi galeriju Kaja Ostojić Foto: Kurir

Ponosna majka: „Ona je moja najveća podrška i savetnica“

Na samom početku, Kaja nije mogla da sakrije ponos kada je reč o njenoj ćerki. Kako je otkrila, naslednica je dobila zelenu kartu, što otvara potpuno novo poglavlje u njenom životu.

„Preponosna sam na nju. Ona je moja najveća podrška i najbolja savetnica u svemu“, iskrena je bila pevačica, ističući koliko joj znači zreo odnos koji ima sa svojom mezimicom.

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Kada su u pitanju kolege sa estradne scene, Kaja je imala jasne stavove. Posebno je pohvalila novu pesmu Jelene Karleuše.

Sa druge strane, na pomen Male Cane, pevačica je imala prilično zagonetnu reakciju. Kroz osmeh je poručila da za nju zapravo nema nikakav komentar.

12:09 Kaja Ostojic otvorila dusu Izvor: Kurir

„Desingerica da me šiša? Nikada u životu!“

Jedna od nezaobilaznih tema bila je i kontroverzno ponašanje repera Dragomira Despića Desingerice na nastupima o čemu bruji ceo region.

00:38 Kaja Ostojic otvorila vrata svoje sobe U Vrnjackoj Banji Izvor: Kurir

Kaja je otvoreno prokomentarisala njegove performanse i trend „šišanja“ publike u klubovima:

„Nikada mu u životu ne bih dozvolila da me ošiša na nastupu!“, jasna je bila Kaja, stavljajući do znanja da takve granice na nastupima nikada ne bi prešla. Šta je još otkrila saznaje u video-snimku iznad

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