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Više od 30.000 ljudi okupilo se sinoć u Vrnjačkoj Banji, gde je Saša Matić održao koncert koji će se dugo prepričavati. Trg je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je od prvih taktova pevala svaki stih zajedno sa popularnim pevačem, stvarajući atmosferu kakva se retko viđa.

Poseban trenutak večeri dogodio se kada je Matić na nekoliko trenutaka spustio mikrofon i prepustio publici da sama otpeva refren jednog od njegovih najvećih hitova. Hiljade glasova ujedinilo se u pesmi, a emocije su preplavile i izvođača, koji nije krio osmeh dok je posmatrao prizor ispred sebe.

00:52 SAŠA MATIĆ ODUŠEVIO VRNJAČKU BANJU! Više od 30.000 ljudi pevalo uglas, a jedan trenutak posebno će se pamtiti Izvor: Promo

Tokom više od dva sata nastupa nizali su se hitovi, a publika je gotovo svaku pesmu ispratila od prve do poslednje reči. Mnogi su na koncert stigli iz različitih krajeva Srbije i regiona, pa je Vrnjačka Banja još jednom pokazala da je domaćin velikih muzičkih spektakala.