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Folk zvezda Stanojka Mitrović Ćana nedavno je na Tašmajdanu održala jedan od najvažnijih nastupa u svojoj dugogodišnjoj karijeri, a nakon velikog uspeha privukla je pažnju javnosti i svojim izgledom.

Ćana se prepolovila

Pevačica je u iskrenom razgovoru za medije otkrila da je uspela da smrša čak 15 kilograma, i to uz pomoć keto dijete, koja joj je, kako ističe, pomogla da promeni životne navike i oseća se bolje u sopstvenom telu.

Pogledajte kako Ćana izgleda:

00:17 Ćana smrsala 15 kg uz pomoc keto dijete Izvor: Kurir

Njena transformacija nije prošla nezapaženo, pa su mnogi komentarisali da Ćana izgleda svežije, zadovoljnije i da bukvalno blista. Folk zvezda je pokazala da se uz trud, disciplinu i posvećenost mogu postići značajni rezultati, a osmeh i energija koju je pokazala nakon nastupa dodatno su potvrdili da se nalazi u odličnoj formi.

U prilog tome govori i snimak koji je zabeležila naša novinarka, a na kojem se vidi da Ćana nakon velikog koncerta zrači posebnom energijom i zadovoljstvom zbog uspeha koji je ostvarila.

1/4 Vidi galeriju Stanojka Mitrović Ćana je odrasla u kući u šumi Foto: Printscreen YouTube

Šta je keto dijeta?

Keto dijeta, odnosno ketogena ishrana, predstavlja način ishrane u kojem se značajno smanjuje unos ugljenih hidrata, dok se povećava unos zdravih masti i održava umeren unos proteina. Cilj ove dijete je da telo uđe u stanje ketoze, kada umesto glukoze kao glavnog izvora energije počinje da koristi masti. Na jelovniku se najčešće nalaze meso, riba, jaja, sirevi, avokado, maslinovo ulje i povrće sa malo ugljenih hidrata, dok se izbegavaju hleb, testenine, pirinač, krompir, slatkiši i zaslađena pića. Mnogi je biraju zbog gubitka kilograma i osećaja bolje kontrole apetita, ali keto režim zahteva disciplinu i ne odgovara svima, posebno osobama koje imaju intenzivne fizičke treninge i velike energetske potrebe.