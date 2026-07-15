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Pevačica Dara Bubamara uživa u letnjim danima, a delić atmosfere sa odmora podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila snimak sa glisera, na kojem pozira u plavom kupaćem kostimu sa belim detaljima.

Model sa dubokim dekolteom istakao je njenu figuru, dok je vetar mrsiо dugu plavu kosu tokom vožnje.

Letnji stajling upotpunila je velikim sunčanim naočarima sa zlatnim detaljima, a posebnu pažnju pratilaca privukao je njen širok osmeh, koji nije prošao nezapaženo u komentarima.

1/4 Vidi galeriju Pored brojnih pohvala publike i komentara na društvenim mrežama, posebno su se izdvajale reči Dare Bubamare, koja nije krila simpatije prema talentovanom pevaču Foto: Printscreen

Zubi vrede čitavo bogatstvo

Poznato je da je Dara godinama ulagala u svoj izgled, pa je svojevremeno otkrila da je za takozvani "holivudski osmeh" izdvojila čak 18.000 evra.

Pevačica je ranije priznala da je zbog novih zuba otputovala u inostranstvo 2017. godine, kao i da je želela osmeh po uzoru na svoju koleginicu Natašu Bekvalac.

Sudeći po njenim objavama sa odmora i raspoloženju koje ne krije, Dara maksimalno koristi letnje dane, a njene fotografije i snimci redovno privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

Pogledajte dodatni snimak: