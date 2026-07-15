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Legendarni pevač narodne muzike, Milanče Radosavljević (82), ispisao je istoriju kada je za neverovatnih 25 minuta rasprodao svoj treći koncert na beogradskom Tašmajdanu. Ipak, put do krune karijere dugog 65 godina nije bio nimalo lak, a pevač je sada otvorio dušu i priznao da je malo falilo da otkaže spektakl.

Pripadnici sedme sile su posetili živu legendu u njegovom porodičnom domu u Bariču, gde već više od pola veka živi u skladnom braku sa suprugom. U potpuno iskrenoj ispovesti, Milanče je priznao da ga je pred veliki koncert obuzela stravična nesigurnost, do te mere da je umalo odustao od svega.

U emotivnom priznanju, osamdesedvogodišnji pevač otkriva da ga je okolina pokolebala, a reči njegovog sina su ga posebno bolele.

- Ja imam 82 godine, nemam 50. Bio sam nesiguran u sebe. Sin mi je rekao: "Ko će ti doći, da tebe gleda u 82. godini, nemoj da se brukaš". Svi su me pokolebali, nisam imao podršku iz kuće, niko nije verovao - iskren je Milanče za "Grand".

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Koliko je pritisak bio veliki, govori i šokantan detalj da je legendarni pevač zamalo pozvao Acu Sofronijevića da sve otkaže.

- Hteo sam da zovem Sofru da otkažemo sve. Kad sam ugledao pun Taš krenule su mi suze. Ja sam se zagušio, u jednoj strofi po nekoliko puta mi je dolazilo da zaplačem. Kad sam izašao na binu bilo mi je teško, ali onda sam imao utisak da imam krila, mogao sam do ujutru da pevam - priseća se pevač svog najemotivnijeg trenutka u karijeri i dodaje da je ovim koncertom konačno "upoznao sebe" i dobio potvrdu da zaista vredi u muzičkom svetu.

Biciklom u prodavnicu uprkos slavi

Iako njegove pesme žive decenijama, a hit "Dao bih ovo malo života" je postao megahit tek deset godina nakon što je "bačen", slava ga nikada nije promenila.

- Kad se ugase reflektori, ja sam isto ono što sam bio i pre. Idem biciklom u prodavnicu, svratim do rođaka. Nikad se nisam osećao kao zvezda, ali sam ponosan što me smatraju umetnikom - skromno dodaje velikan.

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

Čvrsta ruka supruge i 58 godina ljubavi

Uz njega je kroz sve uspone i padove punih 58 godina stajala njegova supruga. Njihov zajednički život doneo je mnogo radosti, ali i izazova, jer, kako priznaju, život sa muzičarem ume da bude nepredvidiv.

Njegova lepša polovina priznala je da ga je uvek podržavala, ali da je u kući morala da postoji "čvrsta ruka". Milanče na to u svom stilu, kroz osmeh, dodaje:

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević zakazao je prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Foto: Kurir

- Ja sam koristio priliku da se otrgnem kad otruli lanac i pobegnem. Nije lako biti sa muzičarem. Svirači i pevači su neuhvatljivi.

Da danas može da se obrati mladom sebi, koji je godinama punio kafane, poručio bi mu samo jedno: "Mučeniče, doživeo si taj dan!" uz zaključak da bi, i pored svih sumnji, sve u životu uradio potpuno isto.