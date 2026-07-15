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Učesnica rijalitija "Elita", Sofija Janićijević, šokirala je gledaoce i cimere nakon što su u emisiji prikazane njene uspomene, gde je bez dlake na jeziku progovorila o svom odnosu sa znatno starijim muškarcem

Nakon što su puštene fotografije i prepiske sa Danetom, čovekom koji je u sedmoj deceniji života, Sofija je hladnokrvno priznala da je taj odnos koristila isključivo za izvlačenje novca, te da među njima nije bilo ničeg intimnog.

Sofija je pokušala da opravda svoje postupke, tvrdeći da takve situacije "mogu da se dese bilo kome" i da za nju te fotografije nisu ništa novo. Međutim, ono što je zaprepastilo milionski auditorijum bilo je njeno objašnjenje šta za nju predstavlja veza.

- Ja znam šta je istina. Čak i Dane zna šta je istina. Ljubavni odnos je kad sa nekim imaš s**s. Nije ljubavni odnos da mu ja pišem ljubavi, a on u 68. godini da mi poveruje - izjavila je ponosno Sofija, ističući da nema nimalo stida zbog cele situacije.

Ona je dodala i da se njoj muškarci "nisu vukli kao u Maksiju na pokretnoj traci", pravdajući se da protiv nje ne postoji nijedan dokaz i da to nije bila prava veza, već samo "afera".

1/6 Vidi galeriju Prepiska Sofije i Daneta (70) Foto: Printskrin Pink

Terza zgrožen: "Ova ljaga će da je prati"

Njen doskorašnji dečko u rijalitiju, Terza, bio je vidno posramljen i šokiran onim što je video. Zgađen njenim ponašanjem, odlučio je da javno stavi tačku na njihov odnos.

- Ova ljaga će nju da prati. Ja nemam želudac da se ljubim sa babom. Kad vidim sliku, brate, blam! - izričit je bio Terza pred crnim stolom "Elite".

Iako je Sofija prethodno izjavila da su u vezi imali lepe trenutke i da su se zavoleli pre prve svađe, Terza je brutalno presekao i potvrdio da je njihovoj romansi definitivno došao kraj.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

- Ona izlazi sa blamom, mene boli uvo. Naša priča je završena od prve svađe - zaključio je on, stavljajući do znanja da preko ove afere neće preći.

Sofija je na kraju priznala da se "čaša koja se jednom slomi više ne sastavlja", potvrđujući da povratka na staro više nema.

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