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Mnoge velike zvezde devedesetih vremenom su odlučile da veliku popularnost zamene mirom. Jedna od njih je i čuvena Coka pevačica iz grupe "Duck. Danicu Bukilić, pamte mnogi koji su odrastali devedesetih godina.

Nakon raspada grupe "Duck", Danica se povukla sa muzičke scene, te se zaposlila kao službenica u pošti u jednom beogradskoj opštini. Dok je ranije bila poznata po kosi do ramena, Bukilićeva danas ima kosu ošišanu skoro do glave.

Kako Coka danas izgleda pokazala je Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata. Ona se jednom prilikom fotografisala sa njom i objavila ovaj selfi na društvenim mrežama.

Marija Bulat i Coka Dak Foto: Printscreen Instagram

"Muzika će mi nedostajati dok sam živa!"

- Lepo vreme koje je bilo nekada ne može se zaboraviti. Tako se stvaraju uspomene. Biću iskrena i neskromna još uvek uživam u mojoj "popularnosti", nekada se i sama iznenadim koliko ljudi pamti moj lik. Muzika će mi nedostajati dok sam živa, a iz tog perioda bih prenela mnogo toga u sadašnji život - ispričala je ranije Danica.

Grupa "Duck"

Jednu od najpopularnijih grupa devedesetih osnovao je Damir Radoičić, poznatiji kao Dača Duck, a prva pevačica u grupi je bila Ksenija Pajčin. Međutim, iako su postigli uspeh, Ksenija je želela solo karijeru, a onda je u grupu ušla Danica Bukilić, poznatija kao Coka.

Grupa Duck je za vreme svog postojanja objavila sedam albuma i jednu kompilaciju pesama, a među najpoznatijih hitovima su se našle pesme "Pedro", "Kao stakleno", "Nemoj, Saša" i mnoge druge.

Poslednji album su objavili 2003.godine i potom se povukli iz sveta muzike.

1/10 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: printscreen YT, Privatna Arhiva, Printscreen

Dača Duck se posvetio biznisu i putovao je po svetu. Neko vreme je živeo u Engleskoj, pa u Abu Dabiju.

Radio je kao konsultant velikih kupaca u poznatom lancu robnih kuća, a prema poslednjim pisanjima medija, danas radi kao menadžer projekata u jednoj ugledoj kompaniji.

Kako su preneli domaći mediji, Coka je radila kao službenica u jednoj beogradskoj opštini, a trenutno radi kao bankarska službenica i pošti, kako tvrde mediji.

"Lepo vreme koje je bilo nekada ne može se zaboraviti. Tako se stvaraju uspomene. Biću iskrena i neskromna još uvek uživam u mojoj "popularnosti", nekada se i sama iznenadim koliko ljudi pamti moj lik. Muzika će mi nedostajati dok sam živa, a iz tog perioda bih prenela mnogo toga u sadašnji život", izjavila je jednom prilikom Coka.

Više se uopšte ne bavi muzikom, a što se tiče fizičkog izgleda potpuno se promenila.

Sada nosi kratku frizuru, ali kada se malo bolje zagledate shvatite da je to ona po prelepom osmehu i predivnim očima.