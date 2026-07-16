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Finale Elite 9 sve je bliže kraju, ali svađe i prepirke između Maje Marinković i Asmina Durdžića izgleda da nemaju kraja. Njihove rasprave dešavaju se svakog dana, pa nakon što je Maja nedavno lomila sve pred sobom, sada je to uradio Asmin.

- Hoće da je ostavi, a ne može - rekla je Kačavenda.

- Ti meni vređaš poordicu. To je tvoje pravo lice.- rekla je Maja.

- Ivane je l' možeš da vodiš ovu budalu od mene - rekao je Asmin.

- Ja nisam budala, ja sam tvoja devojka - rekla je Maja.

- Vodi je od mene Mićo - rekao je Asmin.

- Nek ide u hotel. Ja budala je l'? - rekla je Maja.

- Sklonite od mene ovu raspalu - vikao je Asmin

- Bože me sačuvaj. Vidiš da si oboleo. Ti si oboleo. Porodice vređaš. Sram te bilo. To si ti. Pokaži do kraja svoje pravo lice. Šta je bioskop radi deco? Karta 150 dinara, još malo pa nestalo, prvi redovi 200. - rekla je Maja.

Maja glavom lomila stakla

Podsetimo, pre samo nekoliko dana Maja je napravila haos na imanju nakon što joj je Asmin saopštio da želi da raskinu. On joj je u lice sručio da više nisu zajedno i da ne želi da bude sa "niskomoralnim osobama", te da više ne može ni da zamisli da legne u krevet sa njom.

Tokom žestokog okršaja, Maja je urlala iz petnih žila da će napraviti haos i da on želi da je uništi, na šta joj je Asmin hladnokrvno odgovorio: "Ti si uništena".

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog? - urlao je Asmin, dok je Maja, kojoj je u jednom trenutku pozlilo, tražila vodu i ponavljala da je ceo dan namerno provocira u "Eliti".

Durdžić nije birao reči, te joj je poručio da ga drži na silu, da ga je sramota pred svojom porodicom i nacijom da sedi sa njom i predložio da se "raziđu kao ljudi".

Kao vrhunac poniženja, Asmin ju je optužio da pokušava da ostvari bolji plasman u rijalitiju preko njega, dodavši da u životu nije doživeo veći blam.

Obezbeđenje opkolilo hotel, Maja ga ponizila pred svima

Međutim, prava drama je tek usledila kada se sukob preselio u hotel, zbog čega je obezbeđenje moralo hitno da preplavi prostorije kako bi sprečilo dalju eskalaciju.

Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose. Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!".

Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gde najviše boli.

"Sad ćeš da vidiš kako ja dobacujem! Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života", siktala je Maja i tako ga zakucala za dno dok su momci iz obezbeđenja bili u punoj pripravnosti.