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Dok je folk pevač Miroslav Ilić održavao koncert u okolici Varaždina prethodnog vikenda, u celom je mestu odjednom nestalo struje. Policija je otkrila da je upravo u tom trenutku neko oštetio dalekovod, zbog čega su građani uvereni kako je nekome smetao Ilićev nastup.

Policija intenzivno traga za počiniteljem kojem preti do pet godina zatvora.

Meštani o skandalu

Ludovalo se u Svibovcu Podravskom uz pesme Miroslava Ilića – ali samo sat vremena.

A onda, baš oko 22 sata, nestaje struje i koncert se prekida. Istovremeno, policija otkriva da je upravo tada neko oštetio dalekovod. Neobična podudarnost uzburkala je Svibovec Podravski.

- Čula sam samo da su sabotirali kocert, ništa drugo. Ljudi ima svakakvih, tako da mi je to već sve normalno, pogotovo u današnje vreme, sve gore i gore - govorila je Desanka iz Svibovca Podravskog.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

- Mislim da to nije u redu. Išao bih na koncert, on je moj omiljeni pjevač. Pojedini ljudi nisu shvatili da je rat gotov i da jednostavno moramo prihvatiti da jeste ili se odseliti. A mislim da bi ovo prvo bilo puno bolje - govorio je Miko.

Oglašavanje policije

Iz policije potvrđuju da istraga još uvek traje.

- Nepoznati počinitelj je oštetio metalni ormarić na dalekovodnom stubu i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usled toga došlo je do prekida dotoka sa električnom energijom i u delu naselja Vinica - izjavila je policijska službenica za odnose s javnošću PU varaždinske Petra Bosilj.

1/6 Vidi galeriju Miroslav Ilić voljen je na prostoru cele bivše Jugoslavije Foto: Kurir/Ž.M., Nemanja Nikolić

Miroslav Ilić: Ne verujem da je u pitanju ljudski faktor

- Znam samo da je stvarno nestalo struje, ja sam već pola koncerta odradio. To je jedno malo mestašce pored Varaždina - započeo je priču i otkrio da struja nije nestala samo tu, već na celom području.

- Odradio sam pola koncerta, nestalo je struje, ali ne samo tu, nestalo je u celom tom području. Zvali su domaćini tamo službu, rekli su da je na dalekovodu i da će raditi na otklanjanju kvara. Čekali smo do ponoći, nije došla, ljudi se razišli, ja sam seo u automobil i vratio se za Beograd i to je to. Ne verujem da je u pitanju ljudski faktor. Pa nema razloga - govorio je Miroslav Ilić za Telegraf.rs.

kurir/net.hr