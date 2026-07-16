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Tea Tairović u svojoj bogatoj diskografiji snimila je pre tri godine veliki hit koji se prvo zvao "Izrael i Palestina". Međutim, nakon što je došlo do sukoba između Izraela i Palestine, muzička zvezda odlučila je da promeni deo pesme pa umesto "Mi od plina i benzina Izrael i Palestina" pevačica je promenila u "Španija i Argentina". Izgleda da tu numeru prati neka čudna sudbina, pa i ako je Tea promenila deo pesme sada društvene mreže ponovo gore zbog jednog od najvećeg hita Tee Tairović.

Naime, ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u sam finiš, a završnica najvažnijeg turnira u ovom sportu donela je spektakularne duele. Argentina je uspela da savlada reprezentaciju Engleske rezultatom 2:1, dok je prethodnog dana Španija nadigrala Francusku rezultatom 2:0.

Finale Mundijala ponovo je učinilo Teinu pesmu megapopularnom, pa komentari ispod numere "Španija i Argentina" samo se nižu, a i ostale društvene mreže prepune su divljenja zbog ovakvog neverovatnog raspleta događaja.

Tako da u veliko finale Svetskog prvenstva idu Španija i Argentina, baš kao što je naša mlada muzička zvezda Tea Tairović predvidela pre nekoliko godina svojom pesmom.

Društvene mreže su se usijale i svi su jednoglasni, Tea je dve godine pre finala Mundijala predvidela ovakav rasplet pesmom "Španija i Argentina".

Jedan od komentara sa društvene mreže X, nekadašnji Twiter, glasi: Simpsonovi nisu pogodili, ali Tea Tairović jeste.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Evo zašto je promenila tekst pesme

Tea Tairović priznala da je zauvek promenila tekst svoje hit pesme „Izrael i Palestina“ i da upravo te reči više nikada neće pevati.

Usled stravičnog rata koji traje, pevačica je donela odluku da to ne peva ne samo privremeno dok rat traje, nego nikada više.

-Za slučaj da to nekoga povređuje, ja sam tekst pesme promenila – iskreno je priznala Tea.

Podsetimo, kako je Kurir nedavno pisao, Tei su jako teško pale kritike na društvenim mrežama na njen račun da je neumesno pevati o Izraelu i Palestini dok u tim zemljama vlada ratno stanje, zbog čega je odlučila da trajno izvodi ovu pesmu s izmenjenim tekstom.