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Dara Bubamara uživa u letnjim danima, a delić atmosfere sa odmora podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila snimak sa glisera, na kojem pozira u plavom kupaćem kostimu sa belim detaljima.

Model sa dubokim dekolteom istakao je njenu figuru, dok je vetar mrsiо dugu plavu kosu tokom vožnje.

Letnji stajling upotpunila je velikim sunčanim naočarima sa zlatnim detaljima, a posebnu pažnju pratilaca privukao je njen širok osmeh, koji nije prošao nezapaženo u komentarima.

Poznato je da je pevačica godinama ulagala u svoj izgled, pa je svojevremeno otkrila da je za takozvani "holivudski osmeh" izdvojila čak 18.000 evra.

Pevačica je ranije priznala da je zbog novih zuba otputovala u inostranstvo 2017. godine, kao i da je želela osmeh po uzoru na svoju koleginicu Natašu Bekvalac.

Sudeći po njenim objavama sa odmora i raspoloženju koje ne krije, Dara maksimalno koristi letnje dane, a njene fotografije i snimci redovno privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

Uvećala grudi za 4 broja

Pevačica Dara Bubamara nikada nije krila da je uz pomoć plastične hirurgije uvećala grudi i to za nekoliko brojeva, pa sada ima jedne od najvećih na estradi.