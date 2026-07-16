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Dok se bliži veliko finale Elite, bivša učesnica prethodne sezone rijalitija i makedonska influenserka Monika Stanojkova bez zadrške je progovorila o najaktuelnijim temama. Otvoreno je komentarisala odnos Asmina, Aneli, Stanije i Maje, priznala da je i dalje uz Aneli, ali se

osvrnula i na svoju vezu sa oženjenim muškarcem koja je svojevremeno izazvala veliku pažnju javnosti.

Na čijoj si strani u sukobu Asmina, Aneli, Stanije i Maje?

„Ako već moram da izdvojim nekoga, onda je to Aneli. Mislim da je kroz celu priču bila mnogo gažena, ponižavana i izložena raznim osudama.“

Maju Marinković će ovo zaboleti!

„Maja je jedna od mojih najmanje omiljenih javnih ličnosti. Ono što ne podnosim kod ljudi jeste foliranje. Uvek pronađe opravdanje za svoje postupke, iako svi vrlo dobro znamo šta je radila kroz godine. Za mnoge stvari koje je radila jednostavno nema opravdanja.“

Kakav je tvoj stav o Staniji?

„Staniju ne bih stavljala u isti koš sa Majom. Ne mislim da zaslužuje pobedu, ali smatram da je mnogo korektnija osoba od Maje.“

Asmina je atraktivna Makedonka ipak poštedela grubih reči...

„Asmin je napravio ogromne greške. Ponašao se vrlo neozbiljno, nezrelo i snosi veliki deo odgovornosti za ceo haos.“

Da li zbog svog iskustva sa oženjenim muškarcem drugačije gledaš na ljubavne trouglove?

„Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem i ta veza je bila javna. To je bila moja najveća ljubav. Nikada se nisam osećala kao treća osoba. Taj brak nije bio funkcionalan i stvari nisu bile onakve kakvima su izgledale spolja.“

Foto: Printscrean

Podsetimo, na ulasku u Elitu 8, Monika je javnost šokirala svojom ljubavnom pričom, ali i izgledom.

Naime, ona je istakla da je već dve godine u ljubavnoj vezi sa oženjenim muškarcem, što je Dušicu zaprepastilo.

Dok je Monika objašnjavala ljubavni trougao, i svoje strahove da se plaši da je njen oženjeni dečko ne prevari dok je ona u rijalitiju, voditeljka je morala da joj se izvini, jer je, kako je i sama priznala, sve vreme gledala u njen dekolte.

- Izvini, pogled mi sve vreme ide ka... Hoće li izdržati te bratele? - upitala je Dušica i slatko nasmejala sve u studiju.