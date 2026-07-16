UŽIVO NEPRIJATNA ATMOSFERA NA SAHRANI ANDRIJE BAJIĆA: Udovica primala saučešće odvojena od ostatka porodice - Mala Cana tražila i od sveštenika dva žita
Danas, 16. jula će na Novom groblju u Beogradu biti održana sahrana legendarnog pevača Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.
Istaknuti umetnik biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana, gde će ga porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci ispratiti na večni počinak.
Poslednji ispraćaj počeće u 12 časova, a očekuje se prisustvo velikog broja ljudi koji žele da odaju počast čoveku koji je decenijama ostavljao dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.
Među prvima pristigli članovi najbliće porodice, ćerke i unuci koji se nisu pozdravili sa Malom Canom koja je neutešno plakala. Udovica pevača je stajala sa jedne strane kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili sa potpuno druge.
Kako saznajemo, podela u porodici je tolika da je Mala Cana tražila od sveštenika da se za sahranu pripreme dva žita.
Od kolega sa estrade, među prvima stigao je i Era Ojdanić, a zatim Milena Plavšić i Nešo Lutovac, Mirko Kodić i Milan Kalinić.
Ko su bili čuvena braća Bajić
Braća Tomislav i Andrija Bajić, rodom iz sela Jabučje kod Lajkovca, bili su kompozitori, tekstopisci... Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se i danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih...
Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 longplej albuma.
Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu kada marketing kakvog danas poznajemo nije postojao.
Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.