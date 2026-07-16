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Anastasija Ražnatović porodila se juče 15.7.2026 godine i na svet donela dečaka kome su ponosni roditelji dali ime Ilijan. Porođaj se desio u Španiji gde pevačica i živi sa suprugom fudbalerom, Nemanjom Gudeljom, koji je ovu radosnu vest podelio na društvenoj mreži Instagram.

- 15.7.2026 Ilijan Gudelj. Slava Bogu - napisao je Nemanja u objavi.

Foto: Printscrean

Da je ćerka Cece Ražnatović u drugom stanju gotovo da niko nije znao, pa je ova infotmacija iznenadila sve.

Značenje imena Ilijan

Ime Ilijan simbolizuje duhovnost, veru i odanost.

Prema narodnim verovanjima, za nosioce ovog imena se tradicionalno vezuju osobine poput pravednosti, mudrosti i zaštitničke prirode.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

Ljubavna priča Anastasije i Nemanje - Kada srce bira, granice ne postoje

Anastasija Gudelj kroz svoj život i ljubavnu priču sa Nemanjom Gudeljem pokazuje koliko je istinska povezanost jača od bilo kakvih prepreka, pa i od promena koje život donosi. Ljubav ju je odvela u novu sredinu, daleko od rodnog Beograda, u Sevilju, gde sada gradi novu svakodnevicu uz partnera. Napustiti sve što je poznato i sigurno nije lak korak, ali kada ljubav postane prioritet, sve dobija novi smisao.

Baš kao što je istakla u svojoj objavi, u odnosima neprestano ulazimo u nove uloge i prilagođavamo se, razvijamo se zajedno sa partnerom. Anastasija i Nemanja su primer kako dvoje ljudi, vođeni emocijama, mogu pronaći balans i biti jedno drugom podrška, bez obzira na izazove. Ljubav nije statična – ona se menja, raste i oblikuje nas.

Ljubavna priča Anastasije i Nemanje nas podseća na to da su iskrena osećanja vredna svake promene, svakog prilagođavanja i svakog novog početka. Kada pronađemo pravu osobu, granice postaju nevažne, a dom nije mesto – dom je tamo gde je srce.

Iako su mnogi verovali da Anastasija nikada neće biti prihvaćena u porodicu Gudelj zbog Oliverinog stava, vreme je pokazalo suprotno. Umesto razdora, zavladali su razumevanje i zajedništvo, a Anastasija je postala deo porodice na način koji su retki očekivali. Ljubav i istrajnost su pobedili sve prepreke, dokazujući da prava osećanja uvek nađu svoj put.

Crkveno venčanje imali u manastiru Rajinovac

Podsetimo, Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj prvo su imali crkveno venčanje u manastiru Rajinovac u Grockoj, 23. avgusta 2023. godine.

Porodicu Ražnatović dosta toga veže za ovaj manastir, a pre nekoliko godina Ceca je kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina.

1/12 Vidi galeriju Ovde žive Anastasija i Nemanja Gudelj u Sevilji Foto: Printscreen/Instagram

Matičarka ih venčala u vili na Dedinju

Nakon crkvenog venčanja, pevačica i fudbaler su obavili i građansko venčanje, 28.5.2024. godine, u vili Ražnatovića na Dedinju, gde ih je venčala matičarka.

Čitava ceremonija pripremana je i održana u strogoj tajnosti, kako bi imali potpunu privatnost.

Mnoge je zanimalo da li će Anastasija nakon venčanja ostati Ražnatović ili će uzeti muževljevo prezime, a Nemanja je malo nakon svadbe potvrdio da je pevačica postala gospođa Gudelj.

Sudbonosno "DA" izgovorili na utorak

Anastasija i Nemanja su sudbonosno "da" izgovorili u utorak, što mnogi smatraju da ima posebno značenje. Postoji verovanje da je utorak dan za zdravlje.

Inače, Anastasija Ražnatović ima 28 godina, a Nemanja Gudelj je stariji od nje 7 godina.

1/8 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram