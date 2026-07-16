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Ćerka Svetlane Cece Ražnatović krila je trudnoću od javnosti, pa je Nemanjina objava na Instagramu mnoge iznenadila.

Na listi želja

Podsetimo, ime Ilijan bilo je na listi želja i njenog brata Veljka Ražnatovića, koji je najpre želeo da se njegov treći sin tako zove, ali je po njegovom rođenju promenio odluku, pa se naslednik zove Isaija.

Kako je Kurir tada pisao, veljko je imao poseban razlog za ovakav potez.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Veliko poštovanje

Kako se navodi, mali Isaija je ime dobio po ocu Isaiji, poznatom igumanu manastira Ilinje iz Šabačke eparhije. Veljko je na ovaj način hteo da iskaže veliko poštovanje i zahvalnost prema ovom monahu i duhovniku, pošto je pre desetak godina proveo nekoliko meseci kod njega u manastiru. Boraveći tada u ovoj svetinji u postu i molitvama, Veljko je pomagao manastirskoj bratiji u svim poslovima i dužnostima. Posebno se bio zbližio sa igumanom Isaijom, koji mu je nesebično pomogao svojim savetima i molitvama, što bokser nikad nije zaboravio.

Cecin sin je tokom boravka u ovom manastiru u blizini Bogatića zavoleo i životinje, a posebno pse, jer je otac Isaija u tom kraju poznat po tome što je u Ilinju napravio veliki azil za napuštene životinje. To se tada jako svidelo Veljku, koji je nekoliko godina kasnije u Titelu napravio i odgajivačnicu pasa, ali je i sam udomio napuštene životinje.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Inače, i sama Ceca je više puta oboravila u Ilinju kako bi razgovarala sa ocem Isaijom, ali i prisustvovala svetoj tajni jeleosvećenja (molitvi za zdravlje gde se vernici pomazuju osvećenim uljem), a koja se u manastiru održava svake druge subote.

Kako su mediji svojevremeno pisali, pevačica je u ovom manastiru pronašla mir u izuzetno teškom vremenskom periodu za nju i njenu porodicu, neposredno pre odlaska u kućni pritvor 2011. godine.