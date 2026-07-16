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Era Ojdanić pojavio se danas na sahrani kolege Andrije Bajića. Pevač je stigao među prvima, a tom prilikom govorio je za medije i istakao da sa udovicom Andrije Bajića više ne želi nikakav kontakt.

- Najradije bih da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Šta sam imao rekao sam na komemoraciji, ali je ružno i tužno da osam dana ne može da se održi sahrana jednog takvog velikana - započeo je Ojdanić pa se dotakao ponašanja Male Cane

- Na sve to gledam i tužno i ružno. Ja znam Canu poštujem je i svaka njoj čast, ali on to nije zaslužio. Danas sam prvi put čuo predlog da kad se sahranjuje moj kolega i prijatelj i veliki umetnik da budu dva žita i dve pananije - na konstataciju novinara da je to Cana tražila od sveštenika, Era je dodao:

1/14 Vidi galeriju Sahrana Andrije Bajića Foto: Kurir

- Ona je mene držala na telefonu dva sata. Kad mi je spomenula dva žita i panaju i da je za to pitala sveštenika da li može, ja sam joj prekinuo vezu i završio razgovor. To imam da kažem i više ništa.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Podsetimo, među prvima pristigli članovi najbliće porodice, ćerke i unuci koji se nisu pozdravili sa Malom Canom koja je neutešno plakala. Udovica pevača je stajala sa jedne strane kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili sa potpuno druge.

Kako saznajemo, podela u porodici je tolika da je Mala Cana tražila od sveštenika da se za sahranu pripreme dva žita.

Od kolega sa estrade, među prvima stigao je i Era Ojdanić, a zatim Milena Plavšić i Nešo Lutovac, Mirko Kodić i Milan Kalinić.

Ko su bili čuvena braća Bajić

Braća Tomislav i Andrija Bajić, rodom iz sela Jabučje kod Lajkovca, bili su kompozitori, tekstopisci... Tvorci velikog broja kola i pesama u duhu izvornog narodnog, srpskog melosa, pisanih za sebe i druge. Za mnoga dela se i danas ne zna da su ih oni komponovali, već se smatra da su narodna, izvorno nastala. “Nad izvorom vrba se nadnela”- pesma koja je proslavila Silvanu Armenulić, “ Kolubarski vez”- naše najpoznatije kolo, samo su neka od njih...

Tokom 50 godina rada, izdali su 43 singl ploče i 28 longplej albuma.

Duet Braća Bajić su prvi dobitnici Jugotonove nagrade “Zlatna ptica”, dodeljene za 1.000.000 prodatih ploča za samo jedan singl, u vremenu kada marketing kakvog danas poznajemo nije postojao.

Snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda.