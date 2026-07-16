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Naime, Anastasija se preksinoć oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila snimak sa suprugom i tako mu čestitala godišnjicu braka. Nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.

Podelila privatn snimak

Podsetimo, Anastasija je na dan treće godišnjice braka podelila njihov privatan snimak nastao nakon izlaska kada ju je suprug nosio na leđima jer su je noge bolele.

- Srećna nam 3. godišnjica braka ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najvišeeeeee - napisala je ona u opisu, a u komentarima su se nizale čestitke i lepe želje pratilaca.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Inače, Anastasija i Nemanja su sinu dali ime Ilijan, ime koje nije često na našim prostorima, ali iza sebe nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju. Veljko Ražnatović j eimao želju da se njegov treći naslednik tako zove, ali je u poslednjem trenutku promenio odluku.

Poreklo imena Ilijan

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Izbor imena često predstavlja jednu od najlepših, ali i najvažnijih odluka za roditelje. Mnogi veruju da ime nosi posebnu energiju i poruku koju dete prati kroz život, pa ne čudi što se Anastasija i Nemanja, prema saznanjima, odlučili upravo za ime koje simbolizuje veru, snagu i novi početak.

Kurir/Blic