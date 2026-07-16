OGLASILI SE PONOSNI BAKA I DEKA GUDELJ ZA KURIR: Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više! Evo šta sve poručuju
Velika radost i sreća stigla je u porodicu Gudelj. Olja i Nebojša Gudelj dobili su prvog unuka Ilijana, a svoju sreću podelili su sa čitaocima Kurira kroz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Radosne vesti
Povodom rođenja naslednika njihovog sina Nemanje Gudelja i snaje Anastasije Ražnatović, ponosni roditelji nisu krili emocije, ističući da je dolazak naslednika najveći blagoslov za celu porodicu.
- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više.
Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku, poručili su Olja i Nebojša Gudelj ekskluzivno za Kurir.
Dirljivi trenuci
Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.
Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.