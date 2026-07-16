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Velika radost i sreća stigla je u porodicu Gudelj. Olja i Nebojša Gudelj dobili su prvog unuka Ilijana, a svoju sreću podelili su sa čitaocima Kurira kroz emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Neizmerna podrška  Foto: Preent Screen, Pritnscreen/Instagram

Radosne vesti

Povodom rođenja naslednika njihovog sina Nemanje Gudelja i snaje Anastasije Ražnatović, ponosni roditelji nisu krili emocije, ističući da je dolazak naslednika najveći blagoslov za celu porodicu.

Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više.

Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku, poručili su Olja i Nebojša Gudelj ekskluzivno za Kurir.

Anastasija Ražnatović
Foto: Printscrean

Dirljivi trenuci

Njihove reči svedoče o neizmernoj sreći i ljubavi kojom je dočekan novi član porodice, ali i prema snaji i sinu.

Dolazak malog Ilijana predstavlja poseban trenutak za Gudelje, koji sada započinju jedno novo i najlepše životno poglavlje ispunjeno roditeljskom ljubavlju, radošću i zajedništvom.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

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Anastasija Ražnatovoć objavila snimak iz kreveta Izvor: Instagram