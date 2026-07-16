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U toku je poslednji ispraćaj legendarnog pevača Andrije Bajića na Novom groblju, koji je preminuo 7. jula 2026 godine. Porodica, prijatelji i kolege došle su na poslednji oproštaj od pevača, pa su se među njima našli i Era Ojdanić i Milena Plavšić koji se i pokačili na ovom tužnom događaju.

Era je davao izjavu za medije kada mu je prišla koleginica koja ga je pozvala da krene s njim i udalji se od novinara, na šta je on burno reagovao

- Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... - rekao je Era.

1/20 Vidi galeriju Sahrana Andrije Bajića Foto: Stefan Stojanović MONDO

Razočaran u Malu Canu

Era Ojdanić pojavio se danas na sahrani kolege Andrije Bajića. Pevač je stigao među prvima, a tom prilikom govorio je za medije i istakao da sa udovicom Andrije Bajića više ne želi nikakav kontakt.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Najradije bih da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Šta sam imao rekao sam na komemoraciji, ali je ružno i tužno da osam dana ne može da se održi sahrana jednog takvog velikana - započeo je Ojdanić pa se dotakao ponašanja Male Cane

Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Na sve to gledam i tužno i ružno. Ja znam Canu poštujem je i svaka njoj čast, ali on to nije zaslužio. Danas sam prvi put čuo predlog da kad se sahranjuje moj kolega i prijatelj i veliki umetnik da budu dva žita i dve pananije - na konstataciju novinara da je to Cana tražila od sveštenika, Era je dodao: