"AKO PROGOVORIM O NJENIM TAJNAMA OBUĆI ĆE JOŠ JEDNU CRNINU" Pokačili se Era Ojdanić i Milena Plavšić na sahrani Andrije Bajića, novinari sve snimili
U toku je poslednji ispraćaj legendarnog pevača Andrije Bajića na Novom groblju, koji je preminuo 7. jula 2026 godine. Porodica, prijatelji i kolege došle su na poslednji oproštaj od pevača, pa su se među njima našli i Era Ojdanić i Milena Plavšić koji se i pokačili na ovom tužnom događaju.
Era je davao izjavu za medije kada mu je prišla koleginica koja ga je pozvala da krene s njim i udalji se od novinara, na šta je on burno reagovao
- Neću da idem. Imam šta da kažem. Eto vidiš, izaziva me moja koleginica Milena Plavšić da iznesem tajne stare 50 godina. Obukla bi još jednu crnu bluzu kad bih ja progovorio, ona će mene da uči... - rekao je Era.
Razočaran u Malu Canu
Era Ojdanić pojavio se danas na sahrani kolege Andrije Bajića. Pevač je stigao među prvima, a tom prilikom govorio je za medije i istakao da sa udovicom Andrije Bajića više ne želi nikakav kontakt.
- Najradije bih da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Šta sam imao rekao sam na komemoraciji, ali je ružno i tužno da osam dana ne može da se održi sahrana jednog takvog velikana - započeo je Ojdanić pa se dotakao ponašanja Male Cane
- Na sve to gledam i tužno i ružno. Ja znam Canu poštujem je i svaka njoj čast, ali on to nije zaslužio. Danas sam prvi put čuo predlog da kad se sahranjuje moj kolega i prijatelj i veliki umetnik da budu dva žita i dve pananije - na konstataciju novinara da je to Cana tražila od sveštenika, Era je dodao:
- Ona je mene držala na telefonu dva sata. Kad mi je spomenula dva žita i panaju i da je za to pitala sveštenika da li može, ja sam joj prekinuo vezu i završio razgovor. To imam da kažem i više ništa.