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Anastasija Ražnatović porodila se juče u Španiji. Radosne vesti podelio je njen suprug Nemanja Gudelj na društvenoj mreži Instagram. Ova najsrećnija vest za porodice Gudelj - Ražnatović iznenadila je sve s obzirom da je pevačica 9 meseci krila da je u drugom stanju.

Kako prenose mediji, ovu informaciju znali su samo najuži članovi porodice i prijatelja.

Ceca Ražnatović je sve vreme bila u Španiji uz ćerku, a dan pred porođaj se vratila u Srbiju zbog nastupa koji je morala da održi.

Kako prenose mediji, Anastasija se sinoć porodila i na svet donela dečka od 3.600 grama, a roditelji su odlučili da mu daju ime sa jakom simbolikom - Ilijan - prenosi Blic.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Beba stigla dan nakon godišnjice

Anastasija i Gudelj su preksinoć proslavili treću godišnjicu braka, a nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Značenje reči Ilijan?

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Izbor imena često predstavlja jednu od najlepših, ali i najvažnijih odluka za roditelje. Mnogi veruju da ime nosi posebnu energiju i poruku koju dete prati kroz život, pa ne čudi što se Anastasija i Nemanja, prema saznanjima, odlučili upravo za ime koje simbolizuje veru, snagu i novi početak.