"SKLONI SE, KAD TI KAŽEM" Neprijatne scene na sahrani Andrije Bajića - Mala Cana pravila haos na sahrani svog muža: Pozvala obezbeđenje (VIDEO)
U Beogradu na Novom groblju danas se održava sahrana pevača Andrije Bajića, koji je preminuo 9.jula 2026 godine. Na poslednji oproštaj od legendarnog pevača okupio se veliki broj porodice, kolege i prijatelja. Neutešna udovica Mala Cana ne miri se s činjenicom da se zauvek oprašta od svog supruga, a njene reakcije na ovom tužnom događaju šokiraju sve.
Mala Cana je zabranila bilo kome da ide sa njom pored kovčega preminulog pevača, pa je i svoju majku sklonila od sebe, a onda je pozvala i obezbeđenje.
Kako javlja novinar sa lica mesta, pevačica je svojoj majci rekla da se skloni od nje, a onda je pozvala i obezbeđenje od kojeg je tražila da niko od porodice ne bude pored nje.
- Skloni se, kad ti kažem - odjeknulo je grobljem kada se Cana obratila svojoj majci.
Podele u porodici prisutne i na sahrani
Među prvima pristigli članovi najbliće porodice, ćerke i unuci koji se nisu pozdravili sa Malom Canom koja je neutešno plakala. Udovica pevača je stajala sa jedne strane kovčega i primala saučešće, dok su ostali članovi porodice bili sa potpuno druge.
Kako saznajemo, podela u porodici je tolika da je Mala Cana tražila od sveštenika da se za sahranu pripreme dva žita.
Kolege sa estrade
Od kolega sa estrade, među prvima stigao je i Era Ojdanić, a zatim Milena Plavšić i Nešo Lutovac, Mirko Kodić i Milan Kalinić. Zatim je došao i Hasan Dudić i Atina Ferari.
Kurir.rs