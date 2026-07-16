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Dolazak sina Ilijana krunisao je ljubavnu priču Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja, koji su postali roditelji dan nakon što su proslavili treću godišnjicu braka. Par je tako započeo novo životno poglavlje, a prinova je u njihov dom u Sevilji donela posebnu radost.

Njihova ljubavna priča počela je pre oko pet godina, dok je javnost za vezu saznala u aprilu 2022. godine, kada je kao bomba odjeknula vest da su zajedno. U tom trenutku Anastasija i Nemanja bili su u vezi svega mesec dana, ali je ubrzo postalo jasno da je reč o ozbiljnoj ljubavi.

1/5 Vidi galeriju Pevačica postala majka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram, Privatna arhiva, Instagram/nemanjagudelj

Pošto je Gudelj zbog fudbalske karijere već tada živeo u Sevilji, Anastasija je sve više vremena provodila u Španiji, gde ju je njegova porodica od samog početka srdačno prihvatila. Porodice Gudelj i Ražnatović prvi put su se zvanično upoznale na proslavi Anastasijinog 25. rođendana. Tom prilikom Nemanja je pokazao pažnju koja je mnoge dirnula. Na njegovu inicijativu urađen je portret Anastasije i njenog pokojnog oca Željka Ražnatovića, koji joj je poklonio kao posebno iznenađenje na intimnoj proslavi.

Svoju ljubav Anastasija i Nemanja krunisali su brakom 2023. godine. Građansko venčanje održano je 28. maja u intimnoj atmosferi u domu Cece Ražnatović na Dedinju, dok su se pred Bogom zakleli na večnu ljubav 14. jula iste godine.

Foto: Printscrean

Iako su od početka veze bili pod budnim okom javnosti, Anastasija i Nemanja trudili su se da privatni život sačuvaju daleko od medijske pažnje. Nakon venčanja nastavili su da grade zajednički život u Sevilji, a upravo je njihov dom u Španiji postao bogatiji za najlepši dar – sina Ilijana.

Samo nekoliko dana pre nego što su postali roditelji, Anastasija je emotivnom porukom obeležila treću godišnjicu braka.

-Srećna nam 3. godišnjica braka, ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te- napisala je Anastasija uz zajedničku fotografiju sa suprugom.