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Ljupka Stević ne krije da je konačno pronašla mir kraj emotivnog partnera, a tokom razgovora u Vrnjačkoj Banji prvi put je otvoreno govorila o planovima za venčanje. Iako su mnogi očekivali glamuroznu svadbu, pevačica kaže da danas razmišlja potpuno drugačije.

– Do skoro sam razmišljala o svadbi, ali sam već malo posustala. Okupljaš prijatelje, rodbinu, bole te noge. Ja sam neko ko želi da do perfekcije sve bude idealno. Da jedna stvarčica ne štima, biću nervozna. Vikaću na ljude, vrištaću na dekoratere, konobare, organizatore... Zato je možda bolje da ne pravimo svadbu – rekla je kroz osmeh.

Ipak, jednu želju nije promenila.

– Ja sam više za crkveno venčanje. Da se pred Bogom zakunemo na večnu ljubav. Da to bude potpuno izolovano. To bih volela da bude potpuno intimno, možda u nekom lepom manastiru u Srbiji. To bi me zaista učinilo srećnom – iskrena je Ljupka.

O svom partneru govori samo biranim rečima i ne krije koliko joj znači njegova podrška.

– On je toliko divan čovek da nemam reči. Posebno mi znači što ga moji roditelji mnogo vole. Kada vidim koliko se moj otac lepo slaže sa njim, srce mi je puno i tada znam da sam izabrala pravu osobu – priznala je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Ljupka Stević Foto: Nenad Kostić, ATA images, Kurir TV

Iako bi mnogi pomislili da njen partner vikende provodi uz fudbal, Ljupka otkriva da je situacija potpuno drugačija.

– Ja sam ta koja kaže: "Hajde da gledamo utakmicu." Obožavam fudbal, pratim prvenstva, zapratila sam i pojedine fudbalere. Ljudi se

iznenade kada to čuju, ali stvarno volim sport – kaže ona.

Posebno ju je dirnula priča jednog golmana koji je od običnog električara stigao do svetske slave.

– Takve životne priče me rasplaču. Želim mu da ga uzme neki klub i da zaradi milione i da sa svojom porodicom, sa svojom majkom uživa do kraja života. To me je baš pogodilo – rekla je Ljupka.

08:00 Ljupka Stevic Izvor: Kurir

Na pitanje šta danas najviše priželjkuje, pevačica nije želela mnogo da otkriva.

– Sve moje želje su u meni. Radim na njima i verujem da će doći u pravo vreme – poručila je Ljupka Stević, ostavljajući utisak da je,

pored uspešne karijere, danas najviše ispunjava ljubav i mir koji je pronašla daleko od estradne buke.