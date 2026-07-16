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Tea Tairović definitivno je postala vidovita. Pevačica u svojoj bogatoj diskografiji snimila je pre tri godine veliki hit koji se prvo zvao "Izrael i Palestina". Međutim, nakon što je došlo do sukoba između Izraela i Palestine, muzička zvezda odlučila je da promeni deo pesme pa umesto "Mi od plina i benzina Izrael i Palestina" pevačica je promenila u "Španija i Argentina". Izgleda da tu numeru prati neka čudna sudbina, pa i ako je Tea promenila deo pesme sada društvene mreže ponovo gore zbog jednog od najvećeg hita Tee Tairović.

Naime, ovogodišnje Svetsko prvenstvo u fudbalu ušlo je u sam finiš, a završnica najvažnijeg turnira u ovom sportu donela je spektakularne duele. Argentina je uspela da savlada reprezentaciju Engleske rezultatom 2:1, dok je prethodnog dana Španija nadigrala Francusku rezultatom 2:0.

Finale Mundijala ponovo je učinilo Teinu pesmu megapopularnom, pa komentari ispod numere "Španija i Argentina" samo se nižu, a i ostale društvene mreže prepune su divljenja zbog ovakvog neverovatnog raspleta događaja.

Tako da u veliko finale Svetskog prvenstva idu Španija i Argentina, baš kao što je naša mlada muzička zvezda Tea Tairović predvidela pre nekoliko godina svojom pesmom.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović Aska 2 Foto: Privatna arhiva

Društvene mreže su se usijale i svi su jednoglasni, Tea je dve godine pre finala Mundijala predvidela ovakav rasplet pesmom "Španija i Argentina".

Jedan od komentara sa društvene mreže X, nekadašnji Twiter, glasi: Simpsonovi nisu pogodili, ali Tea Tairović jeste.

Tea se oglasila

Nakon što je ovo postala glavna tema na društvenim mrežama ali i u medijima, Tea se oglasila na društvenim mrežama i opisom ispod videa nasmejala je sve.

Ona si snimila u autu sa puštenom kovrdžavom kosom, dok je video pratila pesma "Španija i Argentina", a u opisu je napisala:

Nazivi pesama za sledeći album:

- Mir u svetu

- Jedem, a ne gojim se

- Dolari

- Maldivi triput godišnje

- Zdravo telo, zdrava kosa - napisala je Tea, a komentari su se samo nizali, pa su mnogi dodali i da je otpevala "Nek gori Balkan" pa su nas zadesile paklene vrućine.